Kreativni direktor "Granda" Saša Popović, preminuo je prvog marta, a danas će se odviti prvo snimanje muzičkog takmičenja "Zvezde Granda" nakon njegove smrti.

Ekipa portala Pink.rs zaputila se pravo na Košutnjak, gde će se održati još jedno, ali nimalo isto snimanje još jedne emisije muzičkog takmičenja "Zvezde Granda". Pred naše kamere stala je i pevačica i voditeljka "Zvezda Granda" Ana Sević, koja je na samom početku otkrila kako postiže sve da uskladi.

- Trudim se, imam dobru organizaciju, dobru podršku u kući, tu je muž da završi sve kada ja nisam tu, dopunjujemo se...Smejem se, jer svaki put kada Lorena ide kod njih, Sena kaže: "A ja?", hoće da ide kod Lazića (smeh) - rekla je Ana, a potom se osvrnula na to kako se oseća pred prvo snimanje posle Popovićeve smrti:

- Ja sam već to i rekla da on fizički nije bio sa nama celu ovu sezonu i negde smo se pomirili sa tim da on nije fizički tu, ali je pratio svaki sekund snimanja od prvog do poslednjeg dana. Nagledao je sve putem video linka i slao nam poruke kako i šta. Teško je, jako je teško, mi smo imali već jedno snimanje i tada smo već bili ovde u studiju, pa smo probili taj led i taj prvi dolazak. Svakako da nije svejedno, teško je, on je bio svaki centimetar ovog studija, on je osmislio, izgradio i živeo za sve ovo. Nikada nisam upoznala zaista takvog čoveka, a znam mnogo uspešnih ljudi koji su toliko radili i voleli svoj posao. Mogu da kažem da je sezona cela osmišljena, osmišljena je i sledeća i daćemo sve od sebe da budemo na nivou kakav je on želeo. Daćemo sve od sebe da opravdamo to njegovo poverenje koje nam je dao - rekla je voditeljka.

O čemu je još govorila, pogledajte u videu na početku teksta.

Podsetimo, Saša Popović je kroz decenije rada bio vizionar i posvećeni profesionalac. Kroz muziku i televiziju otkrio je i podržao brojne talente, oblikujući zvuk i duh jedne ere. Njegova energija, posvećenost i kreativnost živeće večno kroz pesme, umetnike, emisije i sve što je stvorio. Zaostavština koju je ostavio je nemerljiva i obeležila je vreme u kojem je živeo.Osim što je bio vizionar, Saša Popović bio je i porodični čovek, suprug i otac, koji je svoju najveću sreću pronalazio u krugu najbližih. U braku sa Suzanom, sa kojom je delio godine ljubavi i podrške, odgajao je decu Aleksandru i Danijela, kojima je bio neizmerna podrška i oslonac.

Autor: A. Anđić, Nikola Žugić