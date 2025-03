CELA ČARŠIJA ZNA ŠTA JE RADILA: Komšije iz Prijepolja iznele šok detalje o Dženanu Lončareviću i njegovoj bivšoj

Komšije iz Prijepolja razvezale jezike o pevaču i njegovoj bišoj ženi!

Dženan Lončarević razveo se od supruge Samire Lončarević nakon 25 godina braka. Komšije iz Prijepolja progovorile su o pevaču i njegovoj supruzi i ne kriju razočarenje zbog kraha njihovog braka.

- Dobri su jako, javljaju se i kulturni. Ne bih dalje da pričam,jer mi je jako teško. Jutros sam čuo, opasno mi je žao, bili su divan par. I dalje ne mogu da verujem. Ne samo ja, svi će vam reći da im je žao jer su oni najbolje komšije. Saznao sam jutros i kad sam hteo da pitam ostale komšije o tome, rekli su mi da je bolje da ne pitam ništa. Šta se tu desilo, ne znam...I žena i Dženan i deca svi su toliko kulturni. Sinovi im su jako dobri momci. Retko se rađaju takva deca, ja se izvinjavam vama, ali stvarno ne mogu da nastavim - kaže gospodin kome samo što suze nisu krenule svojevremeno.

- Ja to sve znam i da ima 15 godina drugu, to svi znaju. Moja žena je držala trgovačku radnju. Dolazili su svakog dana tu. Njegova deca se druže sa mojim unucima, igraju košarku zajedno. A to što se između njih desilo, to je normalno. A to da ona nije znala ja ne verujem u to. Jer ne možeš 15 godina kriti, a ovo sad što on na brzinu hoće da se razvede, to hoće da uradi da bi što pre ovu drugu oženio. Možda je i trudna, ko zna... Ko će znati šta se tu desilo, našao je bolju i to je to. Deca su mu već velika da razumeju, jedan će sad da studira muziku u Sarajevu. Dženan je ranije dolazio češće, to jeste. I znam da je stalno punio telefon, večito mu je bio prazan. Smatram da je sve to normalno, čovek je našao bolje i to je to. Ova kuća je njegova babovina i njemu ide pola, pola bratu koji je u Nemačkoj. To što je ostavio ljubavnici stan i neka je, a žena nek sama sebi kupi stan, ako joj je stalo do imovine. Mislim da joj je i četvrtina kuće mnogo. Njoj ne treba ništa da ostane, to je njegova babovina i to trebaju da naslede njegova deca, a ne ona. Imovina se ostavlja unucima, ne čak ni deci, nego unucima, ne ni unukama, jer se one udaju i odu dalje, što je i normalno, samo unucima. Unuke (devojke) treba školovati, da nađu dobar put. To je moje mišljenje, ja sam staromodan čovek. Ne znam sad šta joj ovo znači, kad su svi znali. Jedino ako ne može više da ćuti, pa hoće da se sveti njima. Vi stvarno mislite da je ona 15 godina čekala njega? Isto je to. On je jedno vreme to krio, ali verujte mi da svi ovde to znaju. Takav je to posao. Taj svet i muzički i filmski. Ne može čovek da ostane pošten, pogotovo kad ode u veliki grad. Tako je i sa glumicama. Čim ih pošalješ u veliki grad, pokazuju scene koje do tada niko nije video..., rekao je jedan sugrađanin pevačev, a njegova supruga je stala u Samirinu odbranu.

- Znala sam da je imao drugu ženu. Radila sam u prodavnici, a narod ko narod. On tračari. Pričaju i za mog muža gde je i šta je, a ne za Dženana. Svi su ih izdali i rekli da znaju. Ja sam to čula pre tri godine kada sam otišla u penziju, taj komentar sam čula ispred radnje. Ja to čak ni mužu, ni deci nisam rekla. Jer ja uvek kažem 'narod ko narod, čim vide nekoga da priča sa nekim, on odmah proglašava da ima nešto sa njim. Što se tiče njih konkretno oni su divni. Moram da kažem da ja ženu lično ne poznajem, ali znam da je kupovala često svoj deci u ulici slatkiše. O njoj sam samo pozitivno čula. A i da vam kažem nešto, to što je ona doživela je poniženje. Zamisli 25 godina budeš u braku i imaš dvoje dece i doživiš ovakvu sramotu. To je poniženje. Skoro svaka žena je iskusila to na neki način. Što joj nije u startu rekao? Pa nek bude narednih 15 godina pored druge. Pa i nek ima to dete. Šta sad? Dete se rodilo, ono nije krivo. Sticajem okolnosti drugih je ono došlo na svet. Ja sam ispratila da ona sad izjavljuje da ona ima dete sa njim. Ja sam to čula još kad sam i saznala za trač. Ali me to stvarno ne zanima i da je istina.

- Ja sam pročitala da je ona rekla da od prošlog leta nisu u dobrim odnosima, ali koliko sam shvatila, oni godinama nisu u dobrim odnosima. Da vam kažem iskreno, ja sam žena koja je 47 godina u braku, to ne znači da meni sutra to ne može da se desi. Imam troje dece i osmoro unučadi, ali to sve ne znači da ne mogu sutra isto da doživim. I to što je 25 godina nije pokazao, znači da je nije voleo. Trebao je da joj kaže iskreno, nije trebao ženu zavlačiti. Znate li šta znači biti 25 godina mlađi? Šta sve čovek može da postigne i kad su deca manja...Tad kad sam to čula, čula sam da je ta druga žena iz varoši, ali ne znam da li je lepša, bolja, mlađa...ne znam šta mu je to trebalo. Imam da kažem da žena pošto je sa njim bila 25 godina u braku, neka mu traži da je stambeno obezbedi i nju i decu. Na njenoj sam strani, zato što sam žena i zato što to može sutra svakoj ženi da se desi. I onda dođe situacija da izađem sa jednim koferom. To je sramota. I moram da kažem da me iznenađuje da je ona rekla kako joj on svašta govori i kako su baš u lošim odnosima. On je asocijacija na divnu osobu, prosto me to iznenađuje. Nije lukav, prosto odiše dobrotom.. ko će ga znati... mada je ona možda to sve sad ispričala jer je ljuta i ne može više da ćuti. Pa je možda nešto i dodala, jer čovek kad je ljut, kaže i šta ne misli. Neka je stambeno obezbedi i neka obezbedi decu i što se školovanja tiče i svega i neka prekinu tu agoniju, da je ljudi ne bi odgovarali. Ne mogu da osudim ni nju, ni njega, ali sam na njenoj strani. Po njenoj priči,ja sam na njenoj strani. Pošto pratim tu priču, čitala sam i neke forume. Kuća je ostavljena na tri brata, ali pošto je jedan poginuo ostaje Dženanu i njegovom bratu, a ta četvrtina iako bih ja volela da njoj ostane, ona nema nažalost nikakvog prava na to. Imaju samo njena deca. I ovo sve što se dešava, najviše škodi njenoj deci. Kod pravih Muslimana žena ima više prava od muškaraca, što znači da ako i planira da je ostavi, da mora prvo da je obezbedi, pa tek onda da ode kod druge.

- Ona najbolje zna zašto je sad rešila da progovori. Ko nije preživeo te stvari, ne zna kako je. Muž kad ima ljubavnicu, nebitno da li je avantura ili za stalno...uvek je vezan za nju, opterećen je njom, sve njoj odnese... Uvek će naći razlog kad ga ljubavnica poželi da ode iz kuće...samo ko je to doživeo zna kako se ona oseća. Ja je razumem u potpunosti. Ona se oseća poniženo i izrevoltirano. Jednostavno je trebao u samom startu to da uradi, a ne da je zavlači tolike godine i da čeka da mu deca izrastu u ljude, pa da je onda šutne. Neka se bori da on njoj kupi nekretninu, jer sumnjam da ona može išta od ove kuće da dobije... Neka bude u vrednosti ovih godina koje mu je dala i da joj školuje decu. Ona bi mogla da dobije nešto od kuće, samo ako bi dokazala da su tu polovinu zajedno stekli, a to je nemoguće. Ta njegova polovina može da ostane njegovoj deci, koju oni mogu da dele posle Dženanove smrti i ne samo njegova deca, nego i njegova vanbračna deca ulaze u njegovu imovinu. Neka joj isplati 25 godina i što mu je gledala majku i decu - zaključila je gospođa tada.

Od poslednje komšinice se saznalo da i Samira poseduje svoju imovinu:

- Nije mi jasno, bezobrazno je ovo sa Dženanove strane. 25 godina su živeli zajedno i on joj ovo uradi. Gledala mu bolesnu majku 20 godina. I ne treba joj ništa od njega, ona poseduje kuću veliku kao zamak. Glupo je zbog dece mnogo,oni će najviše da ispaštaju.

Autor: M.K.