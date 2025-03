PRINC OD VRANJE PRIZNAO DA LI VOLI MUŠKARCE: Ja imam svoju slobodu, ti imaš svoju slobodu...

Ovo je mnoge zanimalo!

Stefan Zdravković, iliti Princ od Vranje (31), ovogodišnji je predstavnik naše zemlje na "Evroviziji", gde će u maju pevati pesmu "Mila". Princ je progovorio na temu LGBT populacije, te istakao da ga iznenađuju priče da je gej.

- Najveća laž koju sam čuo o sebi? Pa, recimo, da sam gej. To me baš iznenadi - rekao je on, pa objasnio:

- Začudi me kad dođu do mene te priče. Kako ja, kad sam imao više veza sa ženama, dužih veza... To se zna... - rekao je Stefan i dodao:

- Nemam ništa protiv toga, poštujem svačije opredeljenje. Ja imam svoju slobodu, ti imaš svoju slobodu.- Da ispričam nešto... Kao kad odbijaš ženu, isto tako i kad odbijaš muškarca, kad kažeš da nisi gej, vrlo često mi to uzmu za zlo. Ti pojedini, koji shvate da nisam gej, mi određeni krug mogućnosti u poslovnom smislu zatvaraju. To se dešava - dodao je on.

Autor: M.K.