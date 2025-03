SVI MISLILI DA JU JE SAŠA POPOVIĆ ŠUTNUO IZ GRANDA: Pevačica nakon mnogo godina otkrila kompletnu istinu o svom nestanku (FOTO)

Pevačica Marija Mara Stojanović (45) izdala je prvi album 2006. godine, a ubrzo je sve iznenadila odlukom da prekine svoju karijeru i napusti Grand, a potom i da se odseli iz Srbije.

Nakon preseljenja u Čikago, Mara je nastavila da se bavi muzikom, ali je uz to pokrenula i porodični biznis.

- Krajem devedesetih sam započela medijsku karijeru, ali prvo kao glumica u trsteničkom pozorištu, radila sam dugo sa našim glumcem Slobodanom Ćusićem, on je bio reditelj predstava koje sam igrala, a uporedo sam vodila na televiziji u Trsteniku. Za potrebe predstava sam pevala, to mi je bila uloga, onda sam i nastavila da se bavim pevanjem, a s obzirom da to iziskuje puno rada, truda i vremena, moralo je nešto da pretrpi, tako da je moja prva ljubav - pozorišne daske su zamenjene mikrofonom.

U medijima se dosta spekulisalo o njenom odnosu sa Sašom Popovićem, kao i da ju je on navodno izbacio iz Granda. Kako je istakla, to nije istina.

- Puno se pisalo o tome da me je Saša Popović izbacio iz "Granda" zbog tih paparaco fotografija, ali to jednostavno nije istina! U nedostatku informacija, ljudi pišu razne stvari, a ja se nisam trudila da to demantujem. Saša i ja nikada nismo bili u lošim odnosima. Tada sam čekala papire za preseljenje u Ameriku, gde živi moja porodica, i dobila sam ih baš u trenutku kada su se desile te fotografije u toplesu. Dobila sam priliku da se preselim u Ameriku i iskoristim šansu da dobijem američke papire. Mogla sam ostati u Srbiji i nastaviti muzičku karijeru, verujem da bi sve bilo u redu, ali sam želela da budem sa majkom, i to je jedini pravi razlog mog dolaska u Ameriku. Saša me nikada nije izbacio, barem ne da ja znam, jer mi to nikada nije rekao. Verujem samo u ono što mi neko lično kaže, a ono što drugi pričaju...

- Preseljenje u Ameriku bilo je teško, nedostajali su mi kumovi, rodbina, prijatelji i druga polovina moje porodice koja je ostala u Vrnjačkoj Banji. Došla sam sa dobrim predznanjem engleskog jezika i odmah se upisala u školu, pa mi nije bilo teško da se uklopim. Upoznala sam mnogo naših dobrih ljudi kod kojih sam nastavila da pevam od prvog dana mog preseljenja, pa sve do danas. Nažalost, ljudi u Srbiji nemaju priliku da isprate sve što se dešava preko okeana, pa misle da Marija Mara više ne peva. Međutim, ja pevam sve vreme, od 2008. godine, veoma aktivno i uspešno. Takođe, vodim privatni biznis sa majkom, tako da sam pevačica, influenserka i majka - sve stižem i ništa mi nije teško. Imam puno energije, što se jasno vidi kroz moje video snimke na Instagramu i TikToku. Možda sam pogrešila, ali smatram da nema mnogo smisla graditi karijeru u Srbiji, a živeti u Americi, to bi bilo gubljenje vremena i novca. Verovatno bih bila prisutnija u medijima da sam u Srbiji, ali ne mogu da kažem da sam nezadovoljna svojim preseljenjem. Naprotiv, vrlo sam zadovoljna jer mi je život ovde, hvala Bogu, uspešan. Zato planiram da zatvorim taj krug i vratim se u Srbiju, biće iznenađenja i novih pesama.

Autor: M.K.