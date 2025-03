PREVARENA! Milicu Todorović bivši dečko nasamario za sve pare, pevačica zbog njega ostala bez skupocenog automobila, evo detalja

Pevačici je bivši partner ponudio da joj kupi nova kola, jer mu je to bila profesija. Nakon što je prodala stari auto, on joj je dao iznajmljeno vozilo, koje je potom oduzela rentakar agencija.

Doskorašnji partner Milice Todorović, Mario Berišić, koji je početkom marta uhapšen u elitnom naselju u Beogradu, prevario je i samu pevačicu, s kojom se kratko zabavljao. Za njim je, kako smo već izveštavali, raspisana međunarodna poternica Interpola u Zagrebu za krivično delo prevare i falsifikovanja KZ Hrvatske. On se i dalje nalazi u pritvoru, a muzičku zvezdu je obmanuo ni manje ni više nego za automobil.

Prodaja i preprodaja luksuznih vozila mu je uža specijalnost. Zato se i predstavljao kao biznismen, a paravan su mu bila dva ekstremno skupa automobila koje je vozio. Međutim, kako se saznalo od izvora iz Hrvatske, on je navodno višestruko osuđivani prevarant i lopov. Mario je navodno u Hrvatskoj prevario više osoba poslednjih godinu dana prodajući im ukradene luksuzne automobile.

Izigrani ljudi ga traže zbog prevare više od 500.000 evra, a pevačica je ostala i bez dečka i bez četvorotočkaša. Evo o čemu je reč.

- Milica je vozila solidan auto i želela je da ga promeni, a Mario joj je ponudio idealno rešenje. S obzirom na to da se bavi preprodajom vozila, predočio joj je da njen auto proda, što je i učinio. Novac je uzeo, a njoj je doterao auto iznajmljen preko rentakar agencije, koji je bio opterećen lizingom. Zbog neplaćenih rata za taj auto došli su ljudi iz Hrvatske i oterali auto iz njene garaže. S obzirom na to da ona nije bila upućena šta se dešava, Mario joj je rekao da su ukrali auto. Tek kad je saznala pravu istinu, shvatila je da je izmanipulisana i da je on sa njom iz čiste koristi - govori sagovornik Kurira i dodaje:

- Svaki dan joj je govorio da će stići njen auto, ali od toga nije bilo ništa. Milica nije znala šta ju je snašlo. Da li će da ga tuži i kako će da nadoknadi materijalnu štetu, nije poznato, ali ju je sramota u šta se upustila i kako je ispala lakoverna. Ona mu je verovala i opekla se kao i mnogi - priča izvor.

Kako smo već pisali, Mario je navodno uzimao velike svote novca ljudima za rešavanje poslova u državnim preduzećima. Međutim, tim ljudima nije rešavao probleme, već im je samo uzimao novac, varao ih i lagao, a potom ih blokirao i krio se od njih. Navodno je bio u zatvoru za krađe i provale u stanove na području Slavonije, odakle je on poreklom.

Njemu su lisice na ruke stavljene u naselju Vest 65 na Novom Beogradu, gde Milica živi godinama, a gde je i on boravio otkad se preselio u srpsku prestonicu. Berišić je iz ovog elitnog naselja, u kom žive mnogi pripadnici estrade, odveden u policijsku stanicu 29. novembar kako bi se izjasnio da li želi da ga predaju Hrvatskoj po Interpolovoj poternici. Lokacija na kojoj je Mario boravio u Srbiji otkrivena je zahvaljujući ekipi emisije "Paparaco lov", koja je usnimila njega i Milicu zajedno ispred zgrade. Nakon toga usledilo je hapšenje.

Iako nije želela da govori o ljubavnom promašaju, bila je prinuđena da objasni situaciju:

- Nisam želela da se oglašavam, ali kada sam videla dokle sve to može da ode, odlučila sam da vam se ovim putem obratim. Želim da kažem da ja sa ovim događajima nemam ništa, jer već neko vreme nisam u ljubavnom odnosu. Žao mi je, ali tako je. Dešavaju se i lepe i ružne stvari u ovom životu, šta ćemo... To je sve život. Bila bih jako srećna kada se ova priča više ne bi razvlačila... Idemo dalje - rekla je pevačica u svom obraćanju na Instagramu.

