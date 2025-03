Bila je deo grupe Energija, a danas je jedna od NAJPOPULARNIJIH PEVAČICA: Udala se za našeg sportistu, pa usledio RAZVOD posle 10 godina

Na početku karijere Ana Kokić je bila članice dens grupe "Energija", a danas je jedna od najpopularnijih pevačica u zemlji.

Mnoge generacije su 90-ih odrastale uz hitove grupe "Energija", među kojima su najveći "Snage mi ponestaje", "Sedam dana", "Suze"... Ali, malo ko danas može da se seti da je Ana Kokić svojevremeno, na početku svoje muzičke karijere, bila pevačica u pomenutoj grupi.

Ona je tada imala znatno tamniju kosu nego danas, te je mnogi ne bi prepoznali.

Kokićeva je bila pevačica u popularnoj grupi sve do 2003. godine, a onda je već 2006. godine objavila svoj prvi solo album "Mojne mala" za Grand produkciju.Vremenom je nizala hitove poput "Čujem da", "Svejedno", "Letnja šema", "Ako ljubav nestane", "Ljubav na papiru", "Da li je ljubav sve to"...Ana se udala za vaterpolistu Nikolu Rađena sa kojim je dobila dve ćerke, a onda su se nakon deset godina razveli.

SMRŠALA 9 KILOGRAMA ZA MESEC DANA

Ana je jednom prilikom objasnila da je imala problema sa viškom kilograma, te je otkrila kako je uspela da smrša devet kilograma za samo mesec dana

- Korigovala sam ishranu koju mi je odredio nutricionista, a uz to i treniram. Ako smo disciplinovani naravno da će to dati rezultate. Nisam još uvek postigla željeni efekat, ali biće to sve super za nekoliko nedelja. Ono što mi je najbitnije, to je da sam ušla u sistem redovnih obroka, odnosno da sam uvela četiri do pet obroka dnevno - rekla je Ana tada i dodala:

- Moj jelovnik se sastoji od ribe, mesa, voća i povrća. Pijem dosta tečnosti, tako da u suštini nije ništa komplikovano. Ponekad sebi dam i oduška, pa imam i dane kada pojedem i nešto po svojoj želji, nezavisno od dijete. Međutim, pošto imam cilj da skinem još nekoliko kilograma onda se trudim da dijetu ne kršim često i da takvih “slobodnih dana” imam što manje kako bih postigla rezultat koji sam želela.

Autor: M.K.