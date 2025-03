Petra Divac, ćerka čuvenog košarkaša Vlada Divca, već duže vreme je u ljubavi sa izabranikom Mihajlom Veruovićem.

Ćerka Vlade i Snežane Divac je jednom prilikom podelila slike sa partnerom s proslave njegovog rođendana i pružila pratiocima priliku da vidi kako izgleda njen izabranik.

Mihajlo je iz Prijepolja, studira medicinu i u odličnim je odnosima Petrinim roditeljima. U komentarima pored zajedničkih slika pratioci pišu da izgledaju kao skladan par i da im zavide na ljubavi "koja je očigledna", kao i podršci koju joj pruža u njenom projektu.

- Bila mi je jako važna njegova podrška. Pitala sam ga kako njemu zvuči ceo ovaj projekat Usvojeni za usvojene. Mi živimo zajedno i sve delim sa njim, tako da me on usmerava. On me zaista dobro poznaje i znam da će iskreno da mi kaže, velika mi je podrška - rekla je Petra nedavno.

Petra je rekla da njeni roditelji nisu krili od nje da je usvojena:"Ja sam odrasla s tom činjenicom, znala sam tu informaciju i nije to meni samo odjednom saopšteno, da kažem niotkud", rekla je Petra koja je detinjstvio provela u Sjedinjenim Američkim Državama, a potom i u Srbiji gde je od strane vršnjaka doživljavala neprijatnosti:

- Ovde su me deca u školi zezala oko toga, nazivala crnom ovcom i govorila da su mene usvojili čisto da bi to dobro izgledalo u novinama.

