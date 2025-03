Već je bila razvedena dva puta u 22. godini! Potresna ispovest Eve Ras: Muž mi je bio narkoman, probala sam to što je koristio

Glumica Eva Ras prisetila se svog braka sa Radomirom Stevićem Rasom koji joj je, inače, bio treći po redu suprug.

Kako kaže, to je bio brak pun ljubavi, međusobnog razumevanja i fizičke bliskosti, koja je za nju bila dokaz istinske povezanosti.

- To je moj treći brak i taj brak je bio uspešan brak. Dvadeset godina smo bili zajedno i dvadeset godina smo se ludo voleli, kao da smo od juče zajedno. I to je bio pravi brak, jer u braku nema veze što sam ja glumica. I nema veze da je meni dan bio loš zato što sam bila na snimanju. Mi kad bismo se videli, mi smo vodili ljubav i tako smo živeli.

Za Evu, ljubav i fizička bliskost su jedno te isto.

- Ja mislim da to da vodite ljubav, to znači da se volite. Da ne mislite da mu smrdi iz usta, nego volite da ste blizu tih usana, da volite da ste u tom zagrljaju, jer sve vam je onda lepše.

Ras je, kako kaže, bio predan pozorištu, a Eva mu je često pomagala kada bi ga druge glumice "ispalile", preuzimala bi uloge da ga spasi.

- I on bi se onda zahvaljivao, a ne bi govorio kako sam dobra i kako je fantastično. I uopšte, to je velika greška civilizacije. Civilizacija ima milijardu grešaka. Mi smo u stvari žrtve civilizacije.

Govoreći o samom početku odnosa sa Rasom, Eva je otvoreno priznala da ga nije poznavala kad su se venčali i da su se gotovo odmah nakon svadbe razdvojili.

- Onog časa kad smo došli sa venčanja u garsonjeru, Rankovićevi ljudi su sedeli na stepeništu i vodili ga u kabinet maršala Tita da se dogovore koji će poklon nositi Hruščovu. Ja ga nisam videla narodna dva meseca.

U tom periodu, priznaje, imala je afere.

- Ja sam imala neke afere za ta dva meseca. Dolazila sam u garsonjeru, a išla u bioskop i vodila ljubav sa njima.

Na pitanje da li se ikada pokajala što je prevarila Rasa, Eva je kratko odgovorila:

- Ne, ne.

Dodala je i da je u jednom trenutku priznala Rasu da se zaljubila u drugog, ali mu se ipak vratila.

- On je vikao, a ja sam mu rekla: Zašto vičeš na mene? Ja sam ipak tebe izabrala i tebi sam se vratila.

Već sa 22 godine bila je dva puta razvedena.

- Jer je bila obaveza da devojka mora nevina u brak. Prvi put sam se zato udala.

Drugi brak bio je posebno traumatičan – muž je bio zavistan od narkotika, što tada nije bilo poznato.

- On je bio narkoman, ali u to vreme to nije bilo javno i nije se znalo. Ja sam probala to što je on koristio i šta je radio. Bila sam potpuno van sebe od toga. Kad sam se prizvala svesti, prvo što sam pomislila, kako taj čovek mene voli kad ne zna gde je. I odmah sam tražila da se razvedem.

Prisustvo droge u tom braku ostavilo je snažan trag, a Eva je jednom prilikom i sama probala:

- Bila je na sve strane u kući tih njegovih praškova, tableta. Ja sam rekla, "ajde jednom zajedno to da uradimo". A on kaže: "Ti možeš da uradiš kad god hoćeš, ali bez mene."

Komšije su joj kasnije ispričale da je tada, u stanju potpune pomućenosti, ulazila u tuđe stanove.

- Pričale su mi komšije da sam išla po tuđim stanovima. Bila sam potpuno van sebe.

