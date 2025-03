TO JE BILA POSLEDNJA ŠANSA KOJU SAM MU DALA U ŽIVOTU! Teodora Džehverović iskreno o svađi s Vojažem: Ispao je neozbiljan!

Pevačica Teodora Džehverović nedavno je objavila nove pesme, a među njima je i duetska s reperom Mihajlom Veruovićem Vojažem, a o odnosu sa reperom sa kojim je imala javne sukobe govorila je na Pinku, u emisiji Ognjena Amidžića.

Džehverovićeva je istakla da je prezadovoljna uspehom novih pesama.

- Dueti uvek bolje prođu, ali ja sam stvarno zadovoljna - rekla je Teodora, a na pitanje Amidžića da li je istina da je imala svađu s Vojažem, rekla je:

- Jesmo, zato što je on tada ispao malo neozbiljan, ali da se ne vraćam na to. Sada je stvarno ispao maksimalno korektan, nismo imali nikakav problem. Bila sam u fazonu:"Ovo je poslednja šansa koju ti dajem u životu". Naravno, on to nije znao. Posmatrala sam sa strane kako će da se ponaša... Stvarno je ispao korektan do kraja, ja sam baš srećna što je na kraju izašao taj duet. On stvarno ima svoju publiku, a kada dva jaka izvođača povuku to zajedno, to mora da bude dobro

Autor: D. T.