BOJAN GRUJIĆ ILI SAŠA KOVAČEVIĆ?! Anja Bla nahvalila muža Mie Borisavljević, a evo ko je frajer s naše javne scene po njenoj meri!

Influenserka Anja Bla, gostujući u emisiji "Amidži šou" govorila je o svom životu nikad iskrenije, a ovoga puta, morala je da bira najboljeg frajera sa naše javne scene.

Ognjen Amidžić, voditelj emisije "Amidži šou" stavio je influenserku Anju Bla na veoma težak zadatak. Naime, u okviru rubrike "Ili - Ili", Anja je morala da odabere najboljeg frajera, tj. frajera po njenoj meri sa naše javne scene.

Na samom početku, ona se između glumca Miloša Bikovića i pevača Saše Kovačevića odlučila za Kovačevića, te je istakla da joj se više dopada jer je u treningu.

- Ja mislim Saša, fizički mi se više sviđa. Kako misliš urađen?! Istreniran je - rekla je Anja.

U daljem odabiru, ponovo je dala prednost Saši u odnosu na muža Mie Borisavljević, Bojana Grujića, ali je ipak pohvalila Grujićev izgled.

- Lepo izgleda, ali i dalje Saša Kovačević - rekla je Anja.

Kada je morala da odabere između glumca Aleksandra Radojičića i Kovačevića, ona se prvo zapitala ko je Radonjić, otkrivši da ne zna ko je on.

- Ne znam ko je to?! Glumac?! Lepo izgleda. Ostaću na Saši, ne znam kako izgleda - rekla je Anja.

Za sam kraj, morala je da bira između fudbalera Dušana Vlahovića i Kovačevića, te je ipak u ovoj igri, po njenom ukusu, pobedio Kovačević.

- Saša Kovačević - rekla je Anja kao iz topa, a onda je objasnila:

Ne volim taj tip sportista.

- Je l' bi stvarno mogla da budeš sa pevačem - pitala je Teodora.

- Nisam razmišljala da je on pevač, više sam gledala to što on trenira i kako izgleda - rekla je Anja.

Autor: Nikola Žugić