Ne prihvatam ovakav vid sajber kriminala: Princ otvoreno o skandalu s maloletnicom, a evo kako reaguje na kritike na račun svoje pesme

Stefan Zdravković, iliti Princ od Vranje (31), ovogodišnji je predstavnik Srbije na "Evroviziji" u Švajcarskoj, gde će u maju pevati pesmu "Mila".

Od kad je proglašen za pobednika na "Pesmi za Evroviziju" u februaru, suočio se sa nizom negativnih komentara, a jednu poruku je sad javno prokomentarisao.

- Vrhunski peva, izgleda top, ali je pesma dated (zastarela, prevaziđena) - glasio je komentar sa društvenih mreža, koji je prokomentarisao u svom stilu.

- Ja bih pre rekao da zvuči autentično balkanski, mislim da mi to dugo nismo radili. Mislim da nije bilo izvođača koji su ovako nešto mogli da iznesu, makar ne da sam ja to video. Kvalitetne stvari, emocija, to nikad neće biti zastarelo - kazao je Princ od Vranje za Radio S1.

Princ od Vranje odneo je pobedu na muzičkom takmičenju "PZE 2025", a nekoliko dana nakon što je izabran za predstavnika na "Evroviziji" isplivala je navodna šok prepiska njega i maloletne devojke. Nakon ovih optužbi on se oglasio i ogradio od ovakvih tvrdnji i naveo da je u pitanju nameštaljka.

- Prihvatam da se nekom ne dopada što sam predstavnik Srbije na "Evroviziji", ali ne prihvatam ovakav vid sajber kriminala. Slučaj je prijavljen Odeljenju za visoko tehnološki kriminal. Oni veoma uspešno rešavaju ovakve stvari - rekao je Princ za "Telegraf".

Autor: pink.rs