Džidža iskreno o odnosu s ocem Bosancem: Rekao mi je da mi nije kriv što nemam JAKOG SPONZORA!

Pevačica Aleksandra Stojković Džidža, koja je širim narodnim masama poznata po učešću u "Zvezdama Granda", bez dlake na jeziku je pričala o porodici i tome kakav je odnos imala sa ocem Draganom Stojkovićem Bosancem.

Ona je, naime, za medije otkrila kako su izgledala estradna druženja u njenom domu, budući da je njen otac harmonikaš voleo da se viđa sa kolegama na kućnim okupljanjima, a pomenula je i to koliko se obrazovala u poslednje vreme, te i koje je diplome do danas stekla.

- Nikad nisam htela da se laktam na estradi, samo sam došla da radim ono što volim i zbog čega sam i došla. Htela sam ljudima da prezentujem ono što volim kroz menjanje žanrova, kroz te smelije izjave i da razbijem neke tabue koji postoje na našoj estradi. Ne mora uvek da važi ono: "Moraš ovako ili onako". Što se tiče nastupa, napravila sam pauzu zbog fakulteta i magistrature. Naravno, ne mašem diplomom da bih došla na neke pozicije, već sam sve to završila zbog ljubavi prema muzici.

Aleksandra tvrdi da su bila zanimljiva druženja pevača u njenom domu kada je bila klinka.

- Naravno da su zbog mog tate Bosanca stalno dolazili pevači kod nas kući. Svi su dolazili kod nas, pogotovo za slave. Uvek je to bilo na veliko, Bekuta je skoro upala sa trubačima, mislim da je to bilo za Božić. Oni uvek sviraju tu kod nas, tako da je samo sa njima krenula do nas. Sve sam morala da snimim i okačim na društvene mreže, stvarno je bila super situacija.

- Pričala sam o tome da li bih bila veća zvezda da sam imala drugačije ljude oko sebe. Dosta tu ima stvari koje treba da se poklope. Meni je otac jednom rekao: "Nisam ti ja kriv što nemaš jakog sponzora!". Naravno, to je sve bila šala, međutim, on se nikada nije družio sa nekim ljudima, niti gledao da izvuče neku korist. Nisam ja jadna i bedna, pa sad da pričam da nisam imala, ulagala sam onoliko koliko sam smatrala da treba, i da to dođe do publike do koje treba.

Autor: pink.rs