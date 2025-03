Opa! Naša pevačica objavila vruću fotku s golim stomakom, odmah stigao lajk od Noleta

Instagram profil slavnog tenisera Novaka Đokovića mesto je na kom sportista sa fanovima deli objave mahom profesionalne prirode.

Među fotografijama i video snimcima povremeno se nađu i privatni sadržaji, koje Nole sa svojim PR timom prethodno dobro odmeri. U nekom momentu stekao se utisak da profil ne vodi on lično. Ipak, jedan potez razuverio je sve one koji su u to poverovali.

Name, Novak je nedavno lajkovao fotografiju pevačice Emine Jahović, na kojoj je vidimo sa zadignutom majicom i golog stomaka, u helankama.

Kantautorka se slikala u teretani, a njena objava se Novaku dopala, te joj je za to dao potvrdu.

- Snaga ne dolazi iz fizičkog kapaciteta. Dolazi iz nesalomljive volje. Mahatma Gandi - pisalo je u opisu Eminine objave.

Podsetimo, Novak Đoković bio je pre nekoliko dana na 50. rođendanu slavne glumice Eve Longorije, koja je najpoznatija po ulozi Gabrijele u seriji "Očajne domaćice". Sudeći po fotkama koje su završile na društvenim mrežama, odlično su se zabavljali, a osmeh sa lica nisu skidali. Sa njima je bila i poznata glumica Džesika Alba, kao i teniser Alehandro Galan.

