Suzana rasprodaje Sašine automobile: Čeka se ostavinska rasprava, zbog ovoga se odlučila na taj potez

Suzana Jovanović odlučila je da proda dva luksuzna automobila svog pokojnog suprugaSaše Popovića, dok će dva vozila koja najčešće koristi zadržati u svom vlasništvu, saznaje Kurir.

Udovica pokojnog kreativnog direktora "Granda" poverila se svojim prijateljicama da je ti automobili mnogo podsećaju na Sašu i da će se prvo njih otarasiti nakon završene ostavinske rasprave, koja nju i porodicu očekuje za nekoliko meseci.

- Suzana i dalje ne može da dođe sebi od tuge za Sašom. U kući na Bežanijskoj kosi sve je podseća na njega i mnogo joj je teško.Posebno se slomi kad vidi Saletove automobile, koje je on obožavao i nikad nije žalio novac na njih. Zato je pre nekoliko dana donela konačnu odluku da, kad se završi ostavina, prvo što će da uradi jeste da proda dva automobila na električni pogon marke BMW, čija je ukupna vrednost bila oko 200.000 dolara. Njoj ta vozila ne trebaju, a zadržaće samo crni džip "mercedes" i "smartića", koji ona najviše i vozi i najpraktičniji joj je kad dolazi do grada i završava svakodnevne obaveze. Neke od automobila Saša je pred kraj života već vratio u auto-salon, odakle ih je svojevremeno i uzimao i vozio po gradu. Zainteresovanih već ima odavno, za ta vozila vlada veliko interesovanje. Da može, odmah bi ih sutra prodala, ali mora da sačeka da prođe ostavinska rasprava - rekla nam je Suzanina prijateljica upućena u celu priču.

Inače, pomenuta vozila Popović je kupio 2021. godine. On se na taj potez odlučio jer je često putovao do Opatije, pa mu je bilo mnogo jeftinije da se vozi na struju nego da troši novac na gorivo. Jedan automobil bio je stalno u Beogradu na raspolaganju njegovoj porodici, supruzi Snežani, ćerki Aleksandri i sinu Danijelu, dok je druga vozila koristio samo Saša, i to za putovanja do Opatije. On je tad na tablice stavio i svoje inicijale SP.

