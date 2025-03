Aleksandra Slađana Milošević preminula je pre godinu dana. Ona nije uspela da pobedi tešku bolest s kojom se borila mesecima. Sahranjena je na groblju Lešće.

Rok princeza, kako su je mnogi zvali, svojevremeno je bila u braku sa Džejmsom Hagadonom, američkim novinarom. Jednom prilikom je pričala o njihovom odnosu.

- Mi smo se sastajali i rastajali, svako je išao svojim putem. Moj suprug Džejms Hagadon istih je pogleda kao ja - rekla je Slađana 2019. godine za Gloriju.

Tada je priznala da su više puta pokušali da okončaju svoj brak.

- Ne znam da li se završilo. Najozbiljnije to kažem: tri puta smo pokušavali da se razvedemo, ali u tome nismo uspeli. Iako ne znamo da li smo razvedeni, to ni njemu ni meni nije nimalo važno. Delimo zajedničku kućicu u Holivudu, gde je on trenutno. Džejms nikada nije bio u Srbiji, ali ga je moja mama naučila malo našeg jezika.

Slađana Milošević je javno priznala da se odrekla majčinstva zbog muzičke karijere.

- Procenila sam da je za mene značajnije da napišem i snimim 150 pesama, da me ispunjava to što stvaram harmoniju zvuka i teksta tako što pišem ili režiram i pokušavam da popravim svet oko sebe. Takvo životno određenje za mene je bilo veće i značajnije od materijalnog i fizičkog prokreiranja, što mogu da učine i drugi. Moji potomci ne moraju da budu biološki, jednako važno je imati i ideološke - rekla je jednom prilikom Slađana.

Oni su ispratili Slađanu Milošević na večni počinka pre godinu dana

Podsetimo, rok pevačica bila je najveća zvezda među ženskim izvođačima sedamdesetih i osamdesetih godina u Jugoslaviji. O tome koliko je bila slavna i popularna pisalo se u to vreme, ali kasnije, nakon boravka u Americi, devedesetih je muziku stavila po strani.

Njene turneje i koncerti su bili jako posećeni, a albumi prodavani u visokim tiražima, pa je Slađana samo od toga mogla komforno da živi do kraja života. Kako smo saznali od izvora bliskog pokojnoj rokerki, ona je sedamdesetih, pre nego što je Jugoslavija objavila singl "Au, au", u Rusiji bila je velika zvezda i tamo objavila nekoliko albuma od kojih je jedan prodat u preko milion primeraka.

