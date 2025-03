Skandalozna scena na grobu rok princeze: Slađani Milošević uklesano pogrešno ime na spomeniku, posle godinu dana je svi zaboravili

Aleksandra Slađana Milošević, jugoslovenska muzička zvezda druge polovine 20. veka, preminula je pre tačno godinu dana od posledica teške bolesti.

Rok princeza sahranjena je na groblju Lešće, u porodičnoj grobnici gde počiva njen otac, što je i bila želja čuvene pevačice.

Na spomeniku tada je bilo uklesano ima njenog oca Milutina Miloševića, a danas je ispod njega uklesano Slađanino ime.

Iako je Slađanino grobno mesto uređeno i na njemu izgravirane godine njenog rođenja i smrti, pravo ime pokojne umetnice je napisano pogrešno, pa umesto "Aleksandra" na spomeniku stoji "ALEKSANRA". Kako se saznaje od gospođe koja je na groblju svakodnevno, Slađanino večno počivalište niko već dugo ne obilazi, a dan uoči godišnjice na njemu nema ni sveća ni cveća.

- Vidite i sami sve, šta da vam kažem? Tuga i jad. Ovde sam svakodnevno i sve se nadam da će se ovde kod Slađane na grobu nešto promeniti, ali ništa. Nema žive duše, svi su je zaboravili. Je l' ona to mučena zaslužila? Pre nekoliko meseci bili su ovde ovi kamenoresci koji su isklesali njeno ime i godine rođenja i smrti. Verovatno je to jedan od njene braće platio da se to uradi. Kad sam videla da su joj pogrešili ime, samo što nisam pala u nesvest. Takvoj umetnici to da se desi, strašno. Veliki propust. To je sad nemoguće popraviti. To ko da je klesao, kao da je bio pijan. Da je neko bio od njenih, sigurno bi to video i napravio haos. Nema niko ni sveću da joj zapali, ni cvetić da joj donese. A tek je prošlo godinu dana - rekla nam je ogorčena i tužna sagovornica.

Na večni počinak uz njene numere rodonačelnicu novog muzičkog talasa ispratili su njen brat, bivši pevač grupe "Generacija 5" Goran Milošević sa suprugom, Dado Topić, s kojim je davnih godina ona snimila duet "Princeza", Peđa d Boj, Momčilo Bajagić Bajaga, Oliver Mandić, Dragi i Žika Jelić i mnogo drugi.

Miloševićeva je preminula u Zemunskoj bolnici, gde je provela poslednjih 10 dana života, budući da se lečila od infekcije pluća, što je bila samo jedna od dijagnoza.

Dado Topić je na sahrani održao dirljiv govor.

- Mnogo smo se družili, bila si brat, prijatelj... Nisam mislio da ćemo se ovako brzo rastati. Međutim, nas dvoje smo jedno drugom poklonili stihove i pretvorili u jednu divnu pesmu, baladu, koja nas je vezala i koja će ostati dugo u srcima svih koji su nas voleli i svima onima koji će nas voleti u budućim vremenima. Samo si jednom rekla u šali da svoje mesto vidiš među zvezdama, mislim da si bila u pravu. Bila si jedinstvena, drugačija od svih, a toliko blaga, mirna, iskrena sa svima koje si volela... Ostajem ovde, sretan što sam bio jedan od njih - rekao je tada Dado.

Autor: N.B.