ZNAM DA NIKADA NEĆU BITI ZABORAVLJENA: Silviji Nedeljković stiglo pismo na kućnu adresu, ona prolila reku suza, ne može da sakrije tugu

Pevačica Silvija Nedeljković, koja se proslavila takmičenjem u "Zvezdama Granda", a onda povukla sa javne scene danas proslavlja rođendan, a od svog supruga je dobila emotivnu poruku u najbolnijim trenucima.

Suprug Silvije Nedeljković, nekadašnji golman Saša Stamenković napisao je emotivno pismo sa nadom da svojoj lepšoj polivini na dan njenog rođendana ponovo izmami osmeh na lice, s obzirom na to da im je nedavno uginio pas.

- Svaki rastanak od tebe, za mene je bio patnja, a bilo ih je veoma malo, jer ti nisi htela nikada da me ostaviš samu. Hvala ti što si brinula kada sam ostala bez sluha, vida, kada sam ostala bez zuba i prestala da se krećem. Hvala ti što si mi uvek davala vremena da shvatim šta želiš, hvala svim porodicama koje su me prihvatale u kuću zbog tebe, svim prijateljima što su gledali na mene kao na svog psa, a hvala i onima koji nisu… Možda posle ovoga usreće nekog drugog psa. Iako znaš da nisam bila raspoložena za druženje sa drugim kucama, upoznala sam ih dosta. Niko mi se od njih nikada nije pohvalio da je držao igraonicu kao ja. Alo, pa ti si stvarno luda kada si mene postavila za gazdaricu i nazvala igraonicu po meni. Zato smo valjda i propali, a ne zbog korone!- piše u pismu koje je napisao njen suprug u ime njihovog psa koji je šesnaest godina bio član porodice.

- Hvala ti i za svaku Novu godinu, praznike koje si provodila sa mnom. Najviše me nerviralo kada petarde i vatromet krenu, a ti moraš da me kriješ po wc-u ili voziš kolima po autoputu da ne bih drhtala od straha i slušala sve te užasne zvuke! Znam da si se nervirala kad treba da se putuje, a mene ne prihvataju na let, kada ti se stan u kome treba da živimo sviđa, a ne prihvataju zivotinje… Moraš da znaš da nisam brinula zbog toga, jer sam znala da me nikada nećeš ostaviti, da tvoj život bez mene nikada nije bio opcija! Bila sam najsrećniji pas zato što si mene izabrala da uživam sa tobom i proputujem pola sveta, obilazim sva mesta, restorane, hotele čak i one zabranjenje za mene. Hvala za svaku šetnju, obrok, lek koji si mi dala i posle sterilizacije me ponovo učila da hodam.

- Najviše ti hvala što si me pratila na poslednjem putu mom i što nisi rekla „Neka to uradi neko drugi, ja to ne mogu da gledam“. Jer, kao što knjiga proroka Isaije kaže „da će vuk boraviti sa jagnjetom, leopard ležati sa jaretom, a ti i ja valjda opet biti zajedno.“ Neka ti jedna od rođendanskih želja bude da opet odeš u Baku! A kad to uradis obaavezno pozdravi moj omiljeni park, jer sam tamo provodila najviše vremena i jedino u njemu brzo trčala. Zato sada nemoj da budes tužna već se veseli, budi srećna i istrajna u nameri da ispunis sve svoje ciljeva, a ti i ja znamo koji su, jer si ti ipak bila moja najbolja drugarica i sa mnom delila sve! Idem sada, jer znam da ću živeti u tebi dok god su ti živa i znam da nikada neću biti zaboravljena. Bila je čast i zadovoljsto imati tebe za vlasnika! Srećan ti rođendan, volim te! Tvoja Beba! -stoji u pismu koje je potpuno iznenadilo pevačicu.

Silvija Nedeljković takmičila se davne 2007. godine u „Zvezdama Granda“.

Silvija je posle duže medijske ilegale jednom prilikom otkrila detalje iz svog života. Poznato je da se udala za fudbalera, te se posvetila njihovoj borbi za starateljstvo.

- Živim u Čačku sa suprugom, on ovde radi, a u srećnom smo braku već 15 godina. Sa scene sam se odavno povukla jer sam odlučila da se posvetim porodičnom životu. Od estrade sam odustala i ne planiram da se vratim. Suprug i ja imamo neke druge planove, porodica i potomstvo su nam na prvom mestu - izjavila je nekadašnja zvezda "Granda".

"Imala sam nekoliko neuspelih vantelesnih oplodnji"

Umesto povratka na scenu, Silvija mašta o prinovi, koju godinama pokušava da dobije sa svojim partnerom:

- Neostvarena želja mi je da postanem majka. Dosad sam imala nekoliko neuspelih vantelesnih oplodnji, ali ne gubimo nadu... O ovoj temi treba otvoreno da se priča jer se, nažalost, mnoge žene susreću s istim problemom kao ja. Suprug i ja nećemo stati dok se ne ostvarimo kao roditelji. Zasad nemamo u planu da usvojimo dete, ali bismo i to uradili ako ne dobijemo biološko dete. Bilo bi lepo jednom detetu pružiti ljubav i toplinu porodičnog doma. Ova tema ne treba da bude tabu jer nije slučaj pojedinca, već je čest problem u društvu.



