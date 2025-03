Darko Lazić se vraća jači nego ikad! Uz novu pesmu EKSKLUZIVNO PRIZNAO: Ugradio sam blokatore, pobedio sam poroke! Ovo je moj novi početak (VIDEO)

Jedna od najvećih pevačkih zvezda mladje generacije, Darko Lazić izdao je novi singl "Problem u najavi" za koji je snimio i visokobudžetni spot.

Darko Lazić ponovo je onaj stari! Folker je spreman da ponovo bude broj jedan u svojoj branši! Kako ekskluzivno saznajemo, Lazić je već neko vreme na lečenju od poroka, a rezultati su već vidljivi! Naime, pevač redovno prima blokatore uz pomoć kojih je regenerisao svoj organizam i potpuno je isključio sve poroke iz upotrebe. Ovu informaciju potvrdio je i Lazić.

- Tačno je, nemam šta da krijem. Prestao sam da koristim sve i krenuo sam od nule. Rešio sam da popravim sve što je davno išlo kao po loju i više se ne vraćam na to. Osećam se bolje nego ikad, možda najbolje do sad. Kada sam shvatio da imam ozbiljan problem preduzeo sam mere. Primam blokatore i sada sam novi čovek. Svako od nas ima pravo na greške, bitno je da se uvide na vreme i reše. Nije me sramota da o tome pričam javno jer želim da ljudi nauče neke stvari iz mojih grešaka i rado ću svima pomoći u tome. Sada sam kompletna ličnost za svoju porodicu i posao, pevam kao slavuj i publika oseća promenu - otkrio je Darko.

Zahvaljujući njegovoj odlučnosti, vratio se poslu jači nego ikad, što dokazuju njegovi krcati nastupi širom sveta, kao i dopuna njegove bogate diskografije. Pre nekoliko sati objavio je i novu pesmu pod nazivom "Problem u najavi", koju potpisuje poznati producent Mersed Hadžić koji je zaslužan za njegove najveće hitove.

Spot je snimljen u više gradova na Balkanu i celoj Evropi u saradnji sa njegovom kućom "Two louder". U pripremi je i novi album, a kako saznajemo, pesme će se pojedinačno objavljivati.

Autor: Nikola Žugić