Đole Đogani je se JAVNO odrekao, a sada je usledio OBRT! Luna se oglasila i sve iznenadila OVIM!

Tokom prve sezone rijalitija ''Zadruga'' Đole Đogani javno se odrekao svoje bratanice Lune zbog neprimerene veze koju je tada imala sa oženjenim pevačem.

Porodični sukobi produbili su se nakon što je Luna napustila imanje u Šimanovcima, a Đoganijeva je jednom prilikom izjavila da Đole više nije njen stric.

- Mislim da ga nisam obrukala, već treba da bude ponosan što u porodici ima jednu Lunu Đogani, i da sam najgora na svetu ne treba jesti svoje meso. Ja nikad ne bih nijednog člana porodice uvredila, ponizila, ali to je do njih. Moja prava porodica je stala uz mene, i to mi je dovoljno. A oni koji nisu, oni više nisu moja porodica. Ne samo on, nego većina koja je svašta nešto komentarisala za mene. Kakva god da sam, javno treba sve najbolje da kažeš za mene i da si ponosan što imaš takvu osobu usvojoj porodici.

Da su Luna i Đole Đogani rešili sve nesuglasice postalo je jasno prošle godine kada se jutjuberka u pratnji supruga pojavila na punoletstvu njegovog sina Adriana. Porodična okupljanja nastavila su se i ove godine, a svi su bili prijatno iznenađeni kada je Luna na svom Instagram profilu objavila da će Đole biti gost u njenoj emisiji. Supruga Marka Miljkovića zamolila je pratioce da pošalju pitanja, a neka od njih će javno postaviti stricu.

