Poznata voditeljka Suzana Mančić (68) prisetila se situacije kada je je dobila ponudu da se slika za muški magazin "Plejboj", pa je nastala prava mala drama.

Suzana Mančić je objasnila da je suprug hteo da se razvede od nje nakon što je za sve saznao, ali se situacija brzo smirila.

- To je bila prva ponuda i mogla sam da dobijem dobar honorar, ali sam bila stidljiva, imam ipak dvoje dece. Tadašnja urednica je znala kako će me "kupiti". Rekla mi je: "Samo posebne žene pomeraju granice, samo one pametne i hrabre". Tu sam se ja pronašla. Ja se ponosim time i mislim da sam Plejboju dala šta mu treba. Skinula sam se, bilo je vrlo sofisticirano i umetnički - otkrila je ona.

- Ekipa je bila divna, fotografije su bile jako estetske, samo mi se naslovna strana nije svidela. Nekako je bila sivkasta - ispričala je Suzana jednom prilikom, te je objasnila kako je porodica reagovala na naslovnicu kultnog časopisa.

- Skandal strašan je to bio za moje kod kuće. Muž nije sa mnom pričao pet dana. Već mi je ranije rekao, kada bismo pričali na tu temu, da će se razvesti. Bili smo na letovanju kada je izdanje izašlo i nazvala sam mamu da pošalje rođaku da kupi. Majka se šokirala jer nikome nisam rekla za to. Onda me nazvala i rekla mi: "Lilice, ja se ponosim tobom". Meni je njena podrška oduvek bila najvažnija - rekla je ona, prenosio je 24sata.hr.

"Uradila sam dva zahvata" - Uradila sam dva zahvata, korekciju gornjih kapaka i zatezanje vrata i donjeg dela lica. Niko ne voli da ide pod nož, a ja sam to uradila u poznim godinama. Razmišljala sam da svoje lice ostavim kakvo jeste, koristila sam se svim i svačim, ali sam videla da taj rezultat više nije taj, i lice to ne može da izdrži. Srećna okolnost je bila da naiđem na ovu opciju.

Autor: Nikola Žugić