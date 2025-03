GAZILA SAM BOSA PO ŠUMI PUNOJ ZMIJA: Zorica Marković se osvrnula na detinjstvo, pa otkrila detalje koje je MALO KO ZNAO: Umela sam da...

Pevačica Zorica Marković kaže da je imala lepo detinjstvo, a na selu je umela da radi raznorazne poslove, maltene u korak sa starijima.

Zorica Marković tvrdi da je gazila bosa po obližnjoj šumi punoj zmija i da se ničega nije plašila.

Kroz sve moje bitisanje i čuvanje ovaca po šumama, gazila sam i bosa i u opancima po zmijama. Al' me nijedna nije ujela! Ne znaš kakve sam sve zgazila, i otrovnice i neotrovnice, i to slučajno, jer sam jurila za ovcama i u lišću ti ne vidiš životinju, pa joj stanem na glavu ili na rep.

Au, majko mila! Nije to bilo lepo iskustvo nimalo. E, tada me nijedna nije ujela, uspela sam svaki put da se izmaknem, ali su me zato u životu ujedale zmije gore od pravih zmija! Ako me razumeš... Raspust sam provodila na Divčibarama. Znalo se - pedeset ovaca, deset krava, ogromno imanje i ajd na čuvanje - rekla je jednom prilikom pevačica, pa je potom dodala:

Skupljali smo mleko, pa pravili sir i kajmak i sa punim kačicama se vraćali u selo. Deo se prodavao, a nešto se ostavljalo u zalihama da imamo za jelo. Sreća je bila što nikada nismo bili bez hrane. Nije bilo keša, ali svega ostalog je bilo. Tata je radio u Valjaonici bakra. Imao je i dva predivna konja i kola koja prevlače materijal za kuću, pa je on prevozio cigle po selu i to je dobro radio, pa se sa svih strana snalazio da lepo živimo i majka je nekako izgurala sve nedaće.

Autor: Nikola Žugić