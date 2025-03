Izgledalo je kao da smo promašili adresu: Ovako se Marija Mikić priseća svog nastupa u diskoteci u Kočanima

Tragedija koja se desila u Severnoj Makedoniji, u mestu Kočani, potresla je čitav region.

U diskoteci u kojoj je život izgubilo 59 ljudi a povređeno 200, nastupalo je mnogo naših izvođača. Među njima je i naša pevačica Marija Mikić koja je kao i sve njene kolege bila potresena zbog stravične tragedije. Mikićeva se prisetila svojih nastupa u pomenutoj diskoteci te je otkrila kako zapravo izgleda mesto koje je odnelo toliko života.

- Videli smo da je život trenutak. Uh...zastao mi je glas. Baš potresena. U nekim novinama je tad izašlo da sam ja pevala, majka me je zvala istraumirana da kaže da je zvala cela porodica, nisu znali kako se zove diskoteka. Mi smo pre godinu dana radili u tom klubu. Biću potpuno iskrena, kada dođeš ispred tog kluba to izgleda kao da smo promašili adresu, a kad uđeš unutra to je spejs-šatl. Publika je divna, energija, što ja nisam očekivala od jednog tako malog mesta kao što su Kočani i evo naježila sam se cela - rekla je Marija.

Pevačica je otkrila da li je i na njenom nastupu korišćena pirotehnika kao i pre deset dana kada je tragedija zavila u crno Severnu makedoniju ali i čitav region.

- Ne, mislim da toga kod mene nije bilo. Probudili smo se tad i moj mozak ne može da procesuira takvu tragediju, kako je dan odmicao ja sam bila sve lošije, čak nisam mogla ni da uđem na Instagram, ali eto... Izražavam duboko saučešće, Makedonci su jedan poseban narod i s posebnom energijom i ljubavi prema muzici - rekla je pevačica.

Mikićeva je rekla da je imala zakazan nastup u Makedoniji ali da ga je otkazala zbog tragedije. Isto su učinile i njene kolege Zdravko Čolić i Anđela Ignjatović Breskvica.

- Mi smo otkazali nastup koji je trebalo da bude početkom aprila. Ne znam kako ću naredni put stati na binu i kako ću im se obratiti - zaključila je Marija Mikić u emisiji na K1.

Autor: Nikola Žugić