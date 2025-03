Princ od Vranje PRVI PUT o optužbama za pedofiliju, hapšenju i eksplicitnim fotografijama koje se šire mrežama

Princ od Vranje u razgovoru za medije govorio je o navodnim eksplicitnim fotografijama i optužbama za pedofiliju.

Predstavnik Srbije na Evroviziji, Princ od Vranje, otkrio je da je sve prijavio Odeljenju za visokotehnološki kriminal i istakao da bi, ukoliko je bilo šta od toga za šta ga terete istina, odavno bio uhapšen.

Kakvi su ti utisci nakon "Pesme za Evroviziju"?

- Presrećan sam jer radim ono što volim. Svakog dana imam mnogo obaveza. Imam veliku sreću da me je život pripremao na ovaj trenutak, pa sam spreman uplovio u sve što se dešava. Gledam da, uprkos svim obavezama i tome što malo spavam, uživam u svakom trenutku.

Kako teku pripreme za Bazel?

- Svaki dan radimo nešto... Uradili smo novu, finalnu verziju pesme "Mila" sa Željkom Joksimovićem. Od samog finala PZE nismo stali. Imamo niz promocija, bili smo u Hrvatskoj, a zatim idemo u London, Madrid, Amsterdam...

Kako je došlo do tvoje saradnje sa Željkom Joksimovićem?

- Na predlog Radio-televizije Srbije, nakon samog finala, stupili smo u kontakt s Joksimovićem. Željko je odmah prihvatio predlog, nakon čega smo u studiju na nekom kreativnom nivou kliknuli "na prvu". Željko mi je istinski i nesebično pružio podršku. Radio je na pesmi kao koproducent, a to je iskustvo koje mi mnogo znači. On je muzički genije! Spreman je da stvori viziju u minuti i tačno zna kako kompozicija treba da izgleda.

Da li ti je Željko dao neki savet?

- Željko je, pored toga što je vrhunski producent, pre svega pevač i dao mi je sijaset korisnih saveta. Pre svega mi je rekao da ostanem fokusiran na sam nastup, da uživam u čitavom procesu jer se sve dešava sada i verujem u sebe jer sam zasluženo tu gde jesam.

Kako se nosiš sa negativnim komentarima?

- Na negativne komentare ne obraćam pažnju. Znam ko sam, a da je nešto od svega toga istina, bilo bi drugačije. Neke stvari, za koje smatram da su preterane, sam prijavio Odeljenju za visokotehnološki kriminal, koje će sve uspešno rešiti i određeni ljudi će odgovarati. Što se tiče komentara onih kojima se pesma ne dopada, to je u potpunosti u redu jer se svake godine to dešava. 2023. godine na "Pesmi za Evroviziju" sam bio pobednik publike, pa znam kako je biti i sa druge strane. Različite reakcije su nešto na šta svako ko pobedi treba da bude spreman, uključujući i mene.

Članice grupe "Harem girls" su u emisiji "Amidži šou" dovele u pitanje tvoj trijumf kada su rekle: "Svi znamo kako je došao do prvog mesta..." Jesi li video to?

- Ne znam, nisam video... Pitaću ih, u dobrim smo odnosima.

Mnogo se spekulisalo o tome da li su Bojana i David kupili glasove i tako završili na drugom mestu...

- Ne znam ništa o tome, iskreno. I sa njima sam u dobrim odnosima. Svake godine se vrti ta priča. Mislim da je vreme da, ukoliko ljudi imaju potrebu da iznose takve optužbe, iznesu i neke dokaze. Treba stati na put iznošenju laži o ljudima koji su u tom trenutku na vrhuncu neke vidljivosti.

U kakvim si odnosima sa Majom Nikolić?

- Nažalost, ni u kakvim! Čuo sam da ima negativne komentare na moj račun, ali to je negde očekivano od Maje Nikolić. Jednog dana smo dobri, drugog me pljuje. Mislio sam da ćemo moći da snimimo taj duet za koji me molila 2023. godine...

Mimi Mercedez je izjavila da ste je, vi takmičari, u bekstejdžu izbegavali, da li je to istina?

- Maja i ja nismo nastupali iste večeri, ali smo se videli u finalu. Tada mi je poslala poljubac i rekla da imam najlepšu pesmu. S tom ženom nikada ne znaš na čemu si.

Pojavile su se na društvenim mrežama određene eksplicitne fotografije za koje se tvrdilo da si na njima ti. Znaš li nešto o tome?

- Nemam komentar na to. Danas mogu da izmontiraju sve što požele. To je, takođe, još jedna stvar koja je prijavljena Odeljenju za visokotehnološki kriminal, a ti ljudi će krivično odgovarati. Blagovremeno ću govoriti i o tome, trenutno sam fokusiran isključivo na nastup.

Pojavile su se optužbe i da si pedofil... Isplivale su tvoje navodne prepiske sa maloletnicom...

Sve je to fotomontaža! Mogli su da mi "napakuju" bilo šta. To je takođe prijavljeno. Budimo realni, da je bilo šta od toga istina, ja bih odavno bio uhapšen i procesuiran.

- Presrećan sam jer radim ono što volim. Svakog dana imam mnogo obaveza. Imam veliku sreću da me je život pripremao na ovaj trenutak, pa sam spreman uplovio u sve što se dešava. Gledam da, uprkos svim obavezama i tome što malo spavam, uživam u svakom trenutku.

Kako teku pripreme za Bazel?

- Svaki dan radimo nešto... Uradili smo novu, finalnu verziju pesme "Mila" sa Željkom Joksimovićem. Od samog finala PZE nismo stali. Imamo niz promocija, bili smo u Hrvatskoj, a zatim idemo u London, Madrid, Amsterdam...

Kako je došlo do tvoje saradnje sa Željkom Joksimovićem?

- Na predlog Radio-televizije Srbije, nakon samog finala, stupili smo u kontakt s Joksimovićem. Željko je odmah prihvatio predlog, nakon čega smo u studiju na nekom kreativnom nivou kliknuli "na prvu". Željko mi je istinski i nesebično pružio podršku. Radio je na pesmi kao koproducent, a to je iskustvo koje mi mnogo znači. On je muzički genije! Spreman je da stvori viziju u minuti i tačno zna kako kompozicija treba da izgleda.

Da li ti je Željko dao neki savet?

- Željko je, pored toga što je vrhunski producent, pre svega pevač i dao mi je sijaset korisnih saveta. Pre svega mi je rekao da ostanem fokusiran na sam nastup, da uživam u čitavom procesu jer se sve dešava sada i verujem u sebe jer sam zasluženo tu gde jesam.

Kako se nosiš sa negativnim komentarima?

- Na negativne komentare ne obraćam pažnju. Znam ko sam, a da je nešto od svega toga istina, bilo bi drugačije. Neke stvari, za koje smatram da su preterane, sam prijavio Odeljenju za visokotehnološki kriminal, koje će sve uspešno rešiti i određeni ljudi će odgovarati. Što se tiče komentara onih kojima se pesma ne dopada, to je u potpunosti u redu jer se svake godine to dešava. 2023. godine na "Pesmi za Evroviziju" sam bio pobednik publike, pa znam kako je biti i sa druge strane. Različite reakcije su nešto na šta svako ko pobedi treba da bude spreman, uključujući i mene.

Članice grupe "Harem girls" su u emisiji "Amidži šou" dovele u pitanje tvoj trijumf kada su rekle: "Svi znamo kako je došao do prvog mesta..." Jesi li video to?

- Ne znam, nisam video... Pitaću ih, u dobrim smo odnosima.

Mnogo se spekulisalo o tome da li su Bojana i David kupili glasove i tako završili na drugom mestu...

- Ne znam ništa o tome, iskreno. I sa njima sam u dobrim odnosima. Svake godine se vrti ta priča. Mislim da je vreme da, ukoliko ljudi imaju potrebu da iznose takve optužbe, iznesu i neke dokaze. Treba stati na put iznošenju laži o ljudima koji su u tom trenutku na vrhuncu neke vidljivosti.

U kakvim si odnosima sa Majom Nikolić?

- Nažalost, ni u kakvim! Čuo sam da ima negativne komentare na moj račun, ali to je negde očekivano od Maje Nikolić. Jednog dana smo dobri, drugog me pljuje. Mislio sam da ćemo moći da snimimo taj duet za koji me molila 2023. godine...

Mimi Mercedez je izjavila da ste je, vi takmičari, u bekstejdžu izbegavali, da li je to istina?

- Maja i ja nismo nastupali iste večeri, ali smo se videli u finalu. Tada mi je poslala poljubac i rekla da imam najlepšu pesmu. S tom ženom nikada ne znaš na čemu si.

Pojavile su se na društvenim mrežama određene eksplicitne fotografije za koje se tvrdilo da si na njima ti. Znaš li nešto o tome?

- Nemam komentar na to. Danas mogu da izmontiraju sve što požele. To je, takođe, još jedna stvar koja je prijavljena Odeljenju za visokotehnološki kriminal, a ti ljudi će krivično odgovarati. Blagovremeno ću govoriti i o tome, trenutno sam fokusiran isključivo na nastup.

Autor: Nikola Žugić