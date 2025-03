IZGUBI SE ONO NEŠTO I VIŠE NIJE TO TO: Otkriveno šta je sve Milan Kalinić OSTAVIO ŽENI posle razvoda! Pred kraj braka je ovako pričao o Sandri: Kako vreme prolazi...

Voditelj Milan Kalinić i njegova supruga Sandra rešili su da prošle godine stave tačku na svoj brak, i to posle 18 godina zajedničkog života, kad su shvatili da je za njih i njihovu decu najbolje da svako krene svojim putem.

Oni su se navodno vrlo brzo dogovorili da se sporazumno razvedu i podele bračnu imovinu, kako bi sve prošlo što brže i bezbolnije, i to prvenstveno zbog dobrobiti njihovo dvoje dece.

Milan je odmah prihvatio da stan u kome su godinama zajedno živeli na Voždovcu pripadne Sandri i njihovoj deci, i oni su tu nastavili da žive. On se preselio kod svoje majke u centar grada i tamo već izvesno vreme živi, kako su prenosili domaći mediji.

Voditelj je u svom vlasništvu zadržao i džip i skuter, koji svakodnevno koristi kako bi završio sve obaveze po gradu. Pored stana, Sandri je ostao i jedan automobil.

Kalinić je pred kraj braka pričao o odnosu sa Sandrom, te izneo niz detalja.

- Sandra i ja smo toliko dugo zajedno i sve više i više uživamo, ali kako vreme prolazi sve smo veći prijatelji, smejemo se još više nego pre i dopunjujemo. To su retke stvari koje mi imamo jer, gledajući druge ljude, shvatam da su mnogi zajedno samo formalno, ili da su iz nekih razloga izgubili ono "nešto" i da više nije to to - kazao je Milan, prenosio je "Grand".

Dugo je krio da je došlo do kraha braka

Milan je, inače, u junu pred našim kamerama krio da se razvodi od Sandre, iako tad uveliko nisu živeli zajedno.

- Da li sam strog roditelj? Pa, kako se uzme. Bavim se decom ozbiljno, a to podrazumeva i strogoću kad treba i nežnost i ljubav. Supruga je stroža, definitivno. Uvek mora neko da bude "bad cop" (loš policajac). Ocene mi nisu bitne, važno mi je da mi deca izrastu u poštene ljude, u ispravne ličnosti. Znanje dođe... - rekao je tom prilikom Milan, koji je poslednjih godina u nikad boljoj formi.

- Moja supruga je navikla na moje treninge, ona živi sa tim već 20 godina. To joj je najnormalnija stvar. Sandra mi ništa ne zamera. Ne... Vrlo malo toga. A ja njoj? Ja njoj gotovo ništa - istakao je on, pa otkrio postoji li tajna uspešnog braka.

- Sve je to individualno, ne mogu ja o tome da pričam nekome... To su sve individualne stvari - rekao je Milan, uz dubok uzdah.

Autor: Nikola Žugić