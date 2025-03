Postojanjem si dotakao srca milion ljudi! Emotivna poruka Jelene Jevremović na dan rođenja pokojnog Mikija: Nedostaješ nam, takilice (FOTO)

Na današnji dan pre tačno 84 godine rođen je pevač Miki Jevremović, koji je preminuo 13. januara 2017., a tim povodom oglasila se njegova ćerka Jelena Jevremović.

Ona je objavila njihovu zajedničku fotografiju na kojoj poziraju nasmejani i zagrljeni, a emotivnim rečima sve je rastužila.

- Rođenjem si usrećio roditelje i familiju, postojanjem dotakao srca miliona ljudi, odlaskom ostao kroz emocije u pesmama večan. Nedostaješ nam, takilice - napisala je Jelena na Instagramu.

Podsetimo, Jevremović je preminuo od posledica moždanog udara. Dve nedelje je trajala njegova borba za život, a uprkos naporima lekara, bolest je bila jača.

Inače, Jelena se takođe bavila muzikom, na šta je rešila da stavi tačku onda kada je postala majka, budući da je shvatila da se pevači često mnogo više daju publici nego članovima porodice, tačnije deci.

- To je jedan od razloga zbog kojeg sam ja prestala da se bavim muzikom. To tati nikada nisam rekla jer me direktno nije ni pitao. Kada sam se ostvarila kao roditelj, shvatila sam koliko su meni roditelji falili pogotovo tata, dešavalo se da ga po šest meseci ne vidim, da je bio na tim turnejama u Rusiji, Belorusiji, Americi, Novom Zelandu. Dešavalo se da ne znamo ni na kom je kontinentu - ispričala je ranije Jelena.

Autor: D. T.