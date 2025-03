Ela Dvornik ima novu ljubav! Sa bivšim se sudi zbog miliona, a novim fotkama s misterioznim muškarcem izazvala je haos na mrežama (FOTO)

Ela Dvornik je, po svemu sudeći, pronašla novu ljubav. Nakon što je pre nekoliko dana objavila fotografiju na kojoj pozira u prisnom zagrljaju nepoznatog muškarca na kauču u svom domu, sada je objavila još jednu, još romantičniju.

Naime, ovog puta su se Ella i nepoznati muškarac držali za ruke dok je ispred njih stajala boca vina. Ela je u opisu fotografije stavila emotikon srca.

Ella je trenutno u procesu razvoda od Britanca Čarlsa Pirsа, a nedavno se požalila da brakorazvodna parnica traje mnogo duže nego što je očekivala i da još ništa nisu rešili.

- Trebalo je danas da imam ročište. Odloženo je zbog bolesti. Novi datum koji su mi dali je tek za 6 meseci!!! U novoj školskoj godini!? Na ročišta idem od 2022. godine. Sad je 2025. Biće skoro 2026. Ja još uvek neću imati nikakvo rešenje?! Do sada nismo ništa rešili! Izgubiću strpljenje, a onda ću uključiti sve u ovo - ljutito je tada poručila u Instagram storijima.

Podsetimo, Ela je jednom prilikom rekla kako su ona i Čarls pet godina tražili kuću, i to od Kvarnera do kraja Istre. U Balama su pronašli mir, plaćala je kredit manje nego što bi plaćala stan u Zagrebu, a komšije su joj više puta poželele dobrodošlicu. Nikada je nije bilo strah da napusti Zagreb, a Istra je bila pun pogodak.

- Pljunem na Italiju s prozora. Pevaju mi ptice, cvrče, kristalno čisto nebo, vidim zvezde, ima svakakvih insekata, ali čak ni oni mi ne smetaju. Deca ne da uživaju, nego žive život kakav im nisam mogla ni da zamislim. Veliki grad mi nikada neće zameniti kvalitetu života koju imam ovde. Tri minute do prodavnice, tri minute do pošte, dve minute do gradonačelnika, minuta i po do tri restorana, poslastičarnice i vrhunskog koktel-bara, 37 sekundi do vrtića pešice... Plaža gde god se okrenem! Nisam sela u auto osim kad sam morala u Zagreb. Podcenila sam život na 'selu', ali mi je izuzetno drago da sam sada deo njega - govorila je.

