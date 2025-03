Žene su se previše osnažile, a muškarci izgubili muškost: Pevačica postala glavni ljubavni savetnik na mrežama, njeni stavovi izazivaju KONTROVERZE

Mnoge žene prolanaze se u stihovima pesama Marine Visković, koja u poslednje vreme često deli ljubavne savete na društvenim mrežama.

Kako je priznala Marina, sve je krenulo spontano i ne zna zašto su ljudi hteli da čuju baš njene savete, budući da po ličnom primeru ne može da se pohvali nekim sjajnim rezultatima.

- To je došlo spontano jer sam bila surovo iskrena. Htela sam da osnažim ljude da budu svoji. Smetalo mi je to da mi kao žene moramo nečemu da se prilagođavamo pogotovo tome šta muškarac voli, kada će vas prihvatiti i kada neće. Smetalo mi je da se to popularizuje, pa sam davala ljudima drugačije savete - rekla je Marina u jednoj emisiji.

Ona kaže i da ne treba puno da se femkaju ljudi, pa da nije bitno ko će prvi reći "volim te" i da žena treba da iskaže osećanja kad god oseti potrebu.

- Protivnik sam igrica, ja bih uvek rekla "volim te" ako to osećam u datom trenutku - navela je pevačic pa dodala:

- Primećujem u posledjne vreme, a to je za mene strašno, žao mi je što su muškarci izgubili muškost i više nema udvaranja. Žene su se previše osnažile, a muškarcima je sve dostupno, pa su se ulenjili - zaključila je ona.

Autor: pink.rs