Za još mnogo najlepših godina i uspomena: Veliko slavlje u domu Viki i Tašketa, pevačica uputila suprugu NAJNEŽNIJE REČI (FOTO)

Dragan Tašković Taške danas slavi 54. rođendan, a supruga Viki Miljković mu je javno čestitala divan dan.

Viki je objavila kolaž njihovih privatnih fotografija i napisala emotivne reči koje su mu sigurno ulepšale rođendan.

- Srećan rođendan ljubavi. Za još mnogo najlepših godina i uspomena - napisala je Viki Miljković na Instagramu, uz pesmu Nine Badrić "Ja još uvek imam istu želju".

Inače, Viki i Taške imaju sedamnaestogodišnjeg sina Andreja, a jednom prilikom je otkrila da su njeni roditelji nekada bili protiv te veze.

- Istina je da moji roditelji nisu bili za Tašketa. Bili su protiv naše veze. Nisu bili za to da ja uđem u neku ozbiljnu vezu jer sam imala 18 godina. Napravili smo koncept kako moja karijera treba da izgleda, i onda, odjednom, ja treba da odem od kuće. Nije im se uklapalo to u koncept. Njima se nije svidelo što sam se suprotstavila, jer sam znala da je on moj život i moj put - rekla je Viki svojevremeno i priznala da je pobegla iz roditeljske kuće kako bi bila sa Tašketom.

- Pobegla sam za Beograd tako što sam ih slagala da mi se jedu kruške i dok su oni brali kruške ja sam pobegla. Tek kad sam stigla i našla se sa Tašketom, ja sam pokucala na prozor oko 2 u noć i rekla mu:"Ja se više ne vraćam kući. Jer ako se vratim kući, nema ništa od viđanja i naše veze." Tata je krenuo direktno za Beograd da me juri - pričala je Viki ranije za Grand.

Autor: D.T.