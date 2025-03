Potražiću pravnu pomoć: Oglasila se Galena nakon što su je optužili da je na snimku na kom skida kaćice nasred kluba

Bugarska muzička zvezda Galena reagovala je na viralni snimak koji je izazvao veliku pažnju na društvenim mrežama, na kojem se vidi žena koja skida donji veš tokom nastupa u klubu.

Ona tvrdi da nije ona na snimku.

- Na snimku koji je postao viralan nisam ja. Došlo je do zamene identiteta. U pitanju je druga pevačica iz Bugarske. Prinuđena sam da se oglasim jer je sve otišlo predaleko, i zbog toga ću zatražiti pravnu pomoć - izjavila je Galena za Telegraf, koja se našla na meti lažnih optužbi.

Podsetimo, kontroverzni snimak prikazuje ženu u beloj kratkoj haljinici koja, uz senzualne pokrete, počinje da skida bele tange tokom nastupa, da bi ih naposletku okačila na glavu jednog od prisutnih.

Naime, kako se glava pevačice ni na jednom snimku ne vidi, mnogi tvrde da je u pitanju mlada bugarska izvođačica Aria koja je nastupila u jednom bugarskom klubu za 8. mart.

A successful Bulgarian singer gave a very special gift to one of her fans, leaving everyone in the club shocked. pic.twitter.com/NN9xC3B5p7