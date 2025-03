TIJANA AJFON ŽESTOKO UDARILA NA BIVŠEG DEČKA MILICE TODOROVIĆ! Nakon što je priveden, starleta rešila da otkrije sve: Kad sam saznala ko mu je devojka...

Tijana Maksimović, poznatija kao Tijana Ajfon, želja je mnogim muškarcima, kako poznatim tako i nepoznatim. Jedan od njih je bio i bivši dečko Milice Todorović koji joj se u više navrata udvarao.

Njih dvoje su se upoznali kod poznatog zlatara Nebojše Bojovića, nakon čega je Mario nastavio da se udvara Tijani, iako je uveliko bio u vezi sa pevačicom. On je krio svoj odnos sa nekadašnjom rijaliti zvezdom, koja je tek iz medija saznala da su Milica i Mario zajedno.

Tim povodom kontaktirali smo tada sa poznatom starletom koja je potvrdila naša saznanja, ali nije želela da ulazi u detalje:

-Da, poznajem tog Maria. Iskreno nikad nije pomenuo da je u vezi, a pogotovu ne sa Milicom. Ne bih produbljivala ovu temu, imam pametnijeg posla nego da bavim preprodavcima automobila i prevarantima - izričita je bila Tijana.

Sada je poznata starleta bila detaljnija:

- Znate kako, ja razumem da je moj privatni, konkretno emotivni život i te kako interesantan, a naročito sada kada je taj Mario završio iza rešetaka. On nije moj tip muškarca. Radim na novim projektima, snimam pesmu, kupaći su spremni za novu sezonu i verujte mi da me takve osobe koje bi da sede na dve stolice uopšte ne zanimaju - kaže Tijana i nastavlja:

- Moj stav je bio jasan. Takve kao što je on zaobilazim u širokom luku. Takvi kao što je on mene ne privlače ni najmanje. Kada sam saznala da ima devojku, kao neku Milicu, a pritom meni piše, samo sam mu odbrusila "Aman imaš devojku, ostavi me na miru". Trebalo mu je malo da shvati. Kada sam sazanala da je to pevačica Milica stvarno mi je bilo žao devojke jer nema sreće u ljubavi. Sa mnom on ne bi ni mogao da ima avanturu, niti bilo šta. Videla sam ja odmah o kakvom se profilu ličnosti tu radi-objasnila ja Tijana.

