HODA SA ŠTAKAMA I PROTEZOM, LAKŠE MU JE ŠTO SAM UZ NJEGA: Žena Milića Vukašinovića otkrila kakvo je njegovo stanje nakon amputacije noge

Roker Milić Vukašinović ranije u toku ovog meseca proslavio je 75. rođendan u bolnici.

Njemu je, nakon amputacije noge, određena rehabilitacija, a njegova supruga otkrila je detalje njegovog stanja.

- Biće još možda mesec dana tamo, da bi samostalno mogao da hoda. Sve je individualno i sve je do njega sada - kaže Milićeva supruga, koja je sve vreme uz njega, ističući da se roker odlično oseća i oporavlja baš kako treba.

- Ma, on je super, kao zmaj. Ja sam uz njega, jer je njemu tako lakše. On je dobro, vežba protezu, više puta dnevno, hoda sa štakama i protezom, to je veliki pomak za njega. Svakog dana sve više napreduje - rekla je ona.

Na pitanje da li je još neko od kolega poput Hanke Paldum dolazio da ga obiđe, Suzana za "Blic" kaže:

- Mi smo tada napravili ustupak, jer je i tada virus vladao, i tada su nekako pustili Hanku, uspeli su da se uslikaju zajedno. Kratko je bila žena, da se vide, jer nisu dozvoljene posete. Zbog njegovog zdravstvenog stanja mora da se vodi računa o bilo kakvom virusu.

Supruga ga iznenadila za rođendan

Iako je na rehabilitaciji, to nije sprečilo njegovu suprugu da ga iznenadi za rođendan.Ona je u dvorištu bolnice postavila stolnjak, Milić je duvao svećice sa brojem 75, a tu su bili i vatromet i baloni.

