ČIM SU TO UOČILI, LEKARI SU MI ZAKAZALI HITNU OPERACIJU! Vesna de Vinča otkrila detalje drame: Rekla sam tetkama da NEĆU DA UMREM! O velikoj traumi je pričala OVAKO

Vesna de Vinča, televizijska producentkinja i vlasnica organizacija "Mis Srbija" i "Mis Crna Gora", otkrila je mnoštvo detalje iz svoje prošlosti.

Vesna tvrdi da je za svojih 68 godina čak 14 puta mogla da umre. Nedavno se prisetila jedne takve opasne situacije, koja je uznemirila njenu porodicu.

- Kao embrion bila sam blizanac, ali se moj brat ili sestra nisu razvili. Rođena sam, a u meni je ostala lopta veličine bebine glave. U njoj su bile neke dlačice i ostaci i to sam nosila u sebi punu 21 godinu - rekla je tad Vesna.

- Taj brat ili sestra bliznakinja mogli su da eksplodiraju u meni, to je bilo toliko opasno. Sve se dešavalo na poslednjoj godini studija i čim su lekari to uočili, zakazali su mi hitnu operaciju - dodala je ona.

- Sve je prošlo dobro. Sećam se da, kada sam se vratila kući, tetke su plakale, a ja sam im rekla da sigurno neću da umrem, da moje vreme tek dolazi i da imam mnogo toga još da uradim. Inače, u psihologiji postoji i lečenje smislom, a onaj ko na vreme ne otkrije svoj smisao i misiju, taj će ranije i umreti - ispričala je potom Vesna za "Informer".

Obožava da putuje

Vesna je, inače, otkrila jednom prilikom za "Blic" da su joj putovanja velika strast:

- Non-stop se putuje. Putovanje je moja religija. To je princip koji sam odavno usvojila. Taj kofer je minimum koji vučem sa sobom stalno, a uvek se pakujem dva sata pred put, makar to bilo interkontinentalno putovanje kao ovo poslednje. Kolima sam putovala 45 dana po SAD i to u vreme kovida. Prošla sam mnogo država, videla Ameriku na sasvim nov način. Novu godinu sam čekala u Nju Orleansu. Vratila sam se sa sjajem u očima.

Autor: M.K.