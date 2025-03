PORODICA ŠABANA ŠAULIĆA DONELA VAŽNU ODLUKU! Ilda otvorila dušu: Ostavio je mnogo toga kvalitetnog, ne treba to drugi da zloupotrebljavaju...

Porodica je odlučila da učini sve što je u njihovoj moći kako bi zaštitila ime i autorska prava ovog velikog umetnika.

Bez kralja narodne muzike Šabana Šaulića ostali smo pre šest godina, ali njegova ostavština i ogromno muzičko bogatstvo koje je ostavio iza sebe i dalje je neprocenjivo blago srpske narodne muzike. Ostavio je more hitova i sa razlogom je proglašen kraljem narodne muzike. Pevač je ostavio i veliki broj pesama koje nisu dočekale da budu objavljene.

Posle tragične smrti kralja narodne muzike 2019. godine, porodica je odlučila da učini sve što je u njihovoj moći kako bi zaštitila ime i autorska prava ovog velikog umetnika.

Naime, oni su preduzeli ozbiljne korake kako bi osigurali prava na pesme koje je Šaban izvodio, jer su to mnogi zloupotrebljavali, što je Ilda sada u intervju za Kurir otkrila.

- Moja sestra Sanela se temeljno bavi svim onim što se tiče našeg oca, ali tu ima mnogo stvari koje moraju da se dovedu u red što se tiče njegovih pesama i izvođenja istih. Svašta nešto tu ima što nije rešeno, polako to sve ide svojim tokom i mislim da ćemo mi uspeti da sve ono što se tiče našeg oca zaštitimo, zatošto je on ostavio mnogo toga kvaletnog, najboljeg iza sebe. Ne treba to da drugi zloupotrebljavaju. Ima mnogo umetnika koji su vrhunski i koji bi to trebali da urade.

