UKRALI SU MI ZLATNI PRSTEN: Zorana Mićanović opet promenila priču, sada tvrdi da je OPLJAČKANA: Od šoka nisam...

Naša poznata pevačica Zorana Mićanović i njena maćeha nedavno su napadnute od strane nepoznatog muškarca ispred zgrade u kojoj žive, a sada je pevačica totalno promenila priču, što je sve šokiralo.

Zorana Mićanović, naša poznata pevačica i jedna od onih koja preti da postane "kraljica bakšiša", pre nekoliko dana je šetala sa svojom majkom na Novom Beogradu, gde ih je napao, za sada, nepoznati muškarac ispred jedne obližnje prodavnice.

Prema Zoraninim rečima, tada je jedan od napadača počeo da je čupa za kosu, dok je njenu majku udario. Kako je istakla, njen advokat je preuzeo slučaj, naglašavajući da novac nije bio razlog napada.

Ipak, pevačica je sada promenila priču, pa kaže da joj je tom prilikom ipak ukraden zlatni prsten.

- Otišli smo do prodavnice i jedino vredno što su uzeli bio je zlatni prsten. To sam tek posle shvatila, od šoka nisam znala gde se nalazim. Posle sam videla da mi je nestao prsten. Šta god da je bilo, ne treba to da se dešava. Apelujem na ljude da se paze jer nisi bezbedan na ulici, ne znaš s koje strane će ti neko prići. Mi smo samo izašle, u jednom momentu ja sam se samo okrenula i rekla da je neko iza nas. Kasno je već bilo, napad se već desio. Ne znam ko su ti momci, nadam se da ću saznati. To može svakom da se desi - rekla je Zorana za Svetski radio, pa dodala:

Šta god da se desilo, desilo se. Zvali su me svi živi mediji da se oglasim i kažem šta se desilo. Posle 20 minuta od napada svi mediji su bili obavešteni o incidentu, a ja nisam nikom ništa rekla. Mislim da javne ličnosti nemaju nimalo svoje privatnosti. Jako sam se razočarala.

Autor: Nikola Žugić