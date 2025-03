SKORO CELU PORODICU POKOSIO TIHI UBICA: Viki Miljković izgubila oca, majku i brata zbog iste OPAKE BOLESTI!

Viki Miljković je izgubila rođenog brata Vladicu Miljkovića (47), koji je bolovao od karcinoma, a ista bolest oduzela joj je i oca i majku.

Nakon kraće bolesti je preminuo rođeni brat Viki Miljković koji je bio pevačicina najveća podrška i oslonac.

Viki je tokom svog života imala mnogo teških trenutaka, ali najteži su svakako kada je ostala bez oca, majke, a sada i mlađeg brata. Pre pet godina pevačicina majka Zorka izgubila je bitku sa karcinomom, a ranije joj je i oca oduzela ova teška bolest.

- Do smrti majke, smrt oca je bio najveći gubitak u mom životu. Znaš, imaš dva prsta pa posečeš jeden, posečeš drugi, pa koji te više boli... Boli i jedan i drugi. Majka je umrla prošle godine, nažalost sam ostalo bez oba roditelja, i to je užasno teško. Kada mi je tata umro, imala sam majku, i nekako smo se i brat i ja privili uz nju i ona nam je bila zamena za sve to i još uvek ne mogu da se pomirim da ga nema –ispričala je Viki pre četiri godine ne sluteći da će od iste bolesti izgubiti i svog mlađeg brata Vladicu.

Javnost je brata Viki Miljković upamtila po herojskom činu koji je učinio pre više od deset godina. Iako je bio talentovan za muziku, nije mu to bilo primarno zanimanje, a prema rečima pevačice roditelji su mnogo više nade polagali u njega, nego u nju.

Autor: Nikola Žugić