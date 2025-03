NA INFUZIJI JE...Otkriveno šta se dešava u domu Suzane Jovanović! Evo u kakvom je stanju udovica i Popovićeva naslednica nakon njegove SMRTI!

Šok!

Mikica Gačić je za medije otkrio da se čuo sa Suzanom Jovanović, koja je zbog stresa i narušenog zdravstvenog stanja, nakon smrti supruga Saše Popovića, završila na infuziji.

- Čuo sam se sa Suzanom, sve ju je stiglo, prima neke infuzije i neka prehlada ju je uhvatila... Cela ta situacija koja se izdešavala, treba čovek to da iznese i izdrži, nije od kamena. I ćerka Aleksandra isto, tuga je velika - rekao je Mikica Gačić.

Harmonikaš je prokomentarisao i vesti o tome da Suzana Jovanović prodaje porodičnu kuću na Bežanijskoj kosi.

- Ne znam za to, stvarno ne znam. Ali ne verujem da je to istina, ne mogu ništa da kažem - rekao je on, a na pitanje da li je istina da rasprodaje Sašine automobile, o čemu se takođe pisalo, odgovorio je:

- Ne znam za automobile, nisam pričao sa njom o tome.

Autor: Nikola Žugić