Evo šta je pokojni brat Viki Miljković zahtevao od nje, njemu je to mnogo značilo

Jedan od poslednjih javnih snimaka Vladice Miljkovića zabeležen je tokom useljenja Viki Miljković u njen novi stan u luksuznom kompleksu Beograda na vodi.

Vladica Miljković, rođeni brat poznate pevačice Viki Miljković, preminuo je u 47. godini. Vladica će biti sahranjen u ponedeljak u 12:30 časova, a pre toga će biti održana i komemoracija u Niškom kulturnom centru.

Nakon vesti o gubitku brata, Viki se oglasila za medije i rekla da je on bolovao od multiple skleroze, ali da nije toga preminuo, već da su mu iznenada otkazali neki organi, što je dovelo do tragičnog ishoda.

Iako su događaju prisustvovale brojne poznate ličnosti, Vladica je tada po prvi put izrazio želju da se slika sa Viki i Lepom Brenom.

- Molim te, slikaj me između dve kraljice. Munjo, znaš da ja ne volim da se slikam, ali slikaj me između njih dve, jer veće kraljice od njih nema - rekao je on tada.

