ONA JE ŠTEKARA: Lepa Lukić ujela Zoricu Marković za srce, pevačica otkrila detalje SUKOBA

Dugo se spekulisalo da su Zorica Marković i Lepa Lukić na ratnoj nozi, a sad je konačno istina isplivala na površinu. Pre nekoliko dana, Lepa Lukić i Zorica Marković srele su se u šminkernici, pred snimanje emisije. Tada su se srdačno pozdravile i razmenile nekoliko reči. Sada je Zorica otkrila detalje o njihovom navodnom sukobu.

- Videle smo se, a ja uopšte ne razumem šta žena priča. Dugo nisam videla Lepu Lukić, nisam ni znala da je tu. Fino sam se pozdravila s njom, ali nisam razumela pola onoga što priča - rekla je pevačica, a onda se osvrnula i na njihovu "svađu":

- Nije ni bio rat. Ja sam samo rekla da, s obzirom na našu relaciju, trebala je da me pozove na solistički koncert. Ona priča da se ne zove, nego da dolazimo sami, a ja to prvi put čujem da neko zbog karata ili nečega šteka. Ko god je pravio solistički, zvao me je, ona nije. I ok, to je njeno pravo.

Većina je mislila da se koleginice ne slažu zbog nesporazuma koji je nastao kada je Lepa nastupala u Zoričinoj kafani. Iako lokal nije bio pun, ona je tražila ceo honorar, što je Zoricu pogodilo. Sada se Markovićeva osvrnula na taj događaj.

- To je bila istina, nismo se posvađale. Koliko smo se puta od tada srele? Kada me je pitala za to, rekla sam da je istina i prestale smo o tome da pričamo. Lepu mnogo poštujem i njeno ime, godine, karijeru, kao pevača - tu nema priče. Nemam ja živaca da pezim nikome - rekla je ona, pa otkrila da li bi je ponovo zvala da peva kod nje u lokalu:

- Pa... zvala bih je, što ne bih. Ja ispunjavam želje i čestitke narodu, ne biram ja. Kada sam ugostiteljstvo shvatila kao servis ljudima, počela sam da slušam više goste koji dolaze. Oni stalno pitaju gde je ovaj, gde je onaj, da li može da dođe ovaj ili neki drugi - ja kažem, sve može, zovem, pa ko hoće, neka dođe.

