UOBRAZILA SE OTKAD JE UŠLA U VEZU SA MUKIJEM: Tanja Savić procvetala kraj pilota, a njeni susedi razvezali jezike

Kada se poznata pevačica Tanja Savić udala za nekadašnjeg supruga Dušana Jovančevića, preselila se u Australiju, te je u tom periodu zapostavila svoju muzičku karijeru, ali i kuću koju ima u selu Radinac, u blizini Smedereva.

Ipak, za to vrijeme, u svoj porodični dom uložila je veliku količinu para, pa tako svako ko prođe kroz njeno selo zna gde je tačno njen dom.

Kuća koju Tanja danas mnogo češće posećuje, nedavno je ofarbana, a unutra je maltene sve renovirano. Tanjini sinovi Maksim i Đorđe najviše vremena provode ovde, a, kako imaju brojne obaveze, neretko su na više lokacija.

Tanju susedi i te kako hvale, ali ima i onih koji tvrde da se pevačica malo uobrazila otkako se zaljubila u pilota.

- Tanju svi znamo ovde u kraju. Naravno da imamo samo lepe reči za nju, a u poslednje vreme je često i viđamo, Bio je i ovaj njen novi dečko, ali oni uvek gledaju samo svoja posla. Nikad se nešto ne zadržavaju previše na ulici. Tanja se uvek javi ljubazno, ali čini se i kao da se malo uobrazila otkako je sa njim - pričao je za "Blic" jedan od komšija pevačice i dodao:

- Tanja stvarno mnogo vodi računa o deci, a tu joj pomaže naravno i cela porodica. Svi brinu i vidi se da je srećnija nego što je bila, tako naravno i treba.

Nemanja Nikolić poručivao: "Razočarao sam se u Tanju"

Tanjin kolega, Nemanja Nikolić, nedavno je progovorio o njoj i njenom koncertu u Beogradu.

- Je l' vi mislite da smo mi ludi da se ne pojavimo na nečijem koncertu, a pogotovu ne kod naše Tanje? Jednostavno, nismo se složili kad smo trebali da se okupimo. Ona nije bila za to, mi smo to tako prihvatili i sad... Što se mene lično tiče, ja sam rekao i da me zove ne bih otišao, jer sam bio, nisam bio ljut nego sam nekako bio malo razočaran. Možda to nije bio ni pravi trenutak da se mi okupimo, ali ta godišnjica je bila... Zar vi mislite da ja ne bih voleo da se pojavim u Areni? Ja sam već pevao u Areni, ali bila bi mi velika čast da pevam sa bilo kim, ko go da me pozove, to je i za moje dobro da se pojavim u Areni. Ali, jednostavno ja sam pre toga rekao da ne bih došao, i jednostavno kako da dođem posle toga, a rekao sam da ne bih došao. I zamislite da ste me videli u Areni, a ja sam pre toga sedam puta rekao da ne bih došao. Šta bi rekli, vidi ovaj ima obraz kao đon. Sad, narod ne zna istinu, narod ne zna zašto mi tamo nismo došli, nas šestoro. Onda mi ispadamo loši, ali jednostavno to je tako. Desilo se, meni je žao što se to tako deilo i meni je bila želja... - kazao je tad za "Svetski radio".

Autor: M.K.