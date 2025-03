Iskreno o svemu! Vesna Zmijanac progovorila o Saši Popoviću, estradi i karijeri, evo šta joj danas najviše nedostaje

Vesna Zmijanac pre nekoliko noći nastupala je u jednom restoranu gde je redovan gost i gde je publika obožava. I ako je napolju padala kiša pevačica je bila raspoložena za druženje s medijima.

Pevačica je govorila o svim aktuelnim temama. Mediji su je na odmah na početku pitali šta kaže na to što je Lepa Brena nakon 16 godina promenila bend.

- Pa pravo da vam kažem ja bend ni nemam. Moji bendovi su tamo gde dođem, ja se tu snađem. Ranije sam imala stalan bend, sad ne. Svi znaju šta ja pevam. Ne znam što se ta saradnja prekinula, ali ona i dalje peva i pevaće.

Mnogo se spekulisalo o odnosu Saše Popovića i Brene. Svi su uočili da nije držala govor na komemoraciji Popoviću?

- Ne znam tu privatnu situaciju. Nisam se nešto mnogo družila s njima, nisam im išla u kuću. Ta priča da oni nisu dobri ne bih rekla. Toliko godina saradnje ne može to tako da nestane. Sale je mnogo uradio i za nju i za taj tim njihov. Ceo život je radio kao crv. Godine su to. Što se tiče komemoracije i tog govora pa i ja kad odem s ovog sveta mrzeće mnoge da dođu na sahranu. Ne verujem da ona nije htela da drži taj govor imala je sigurno neki razlog. Ja na primer ne bih umela da držim govor.

Kako je izgledalo te godine kada je Brena napustila "Slatki greh"

- Jednostavno je došlo vreme da se razdvoje. Bili su mnogo vezani, ali nije bilo lako njoj s toliko muškaraca putovati i živeti.

Da li biste vi pre dobru pesmu ili milion u džepu?

- Mislim da bih pesmu. Volim da imam dobru pesmu. Tad sam najsrećnija. Novac treba svima, ali pesma živi i posle nas.

Kažu da je estrada zverinjak, kako vi gledate na to?

- Ma ne bre, kakav zverinjak. Zverinjak su zli ljudi. Otrovan biznis. Mi nismo. Mi uzmemo mikrofon i pevamo. Ranije je možda bilo tako sad to nema veze. A možda bi bilo lepše da se vrati ono vreme, pa makar se i malo ne podnosili i svađali.

Da li mislite da će se možda vratiti to vreme?

- Pa ako se rodi opet Saša Popović, ako televizije naprave neke muzičke emisije jer toga više nigde nema.

Koliko vam je popularnost odmogla i pomogla?

- Ništa mi nije odmogla. Radila sam kad sam htela i koliko. Ovaj posao je sloboda. To je mnogo lepo.

Prepustili ste pesmu Tanji Savić. Zašto baš njoj?

- Pa kad sam to čula rekla sam to je za Tanju, još u duetu s mladim Emilom to je idealno. I vidim da je baš dobro prošla pesma. Neka je, to je trebala da peva mlada žena ne ja.

Slavko Banjac je bio tužan što niste bili gost na njegovom koncertu.

- Pa ne mogu ja baš na svakom njegovom koncertu da budem. Ne znam što na ovom nisam bila, ali verovatno zbog nekih obaveza. Ne mogu ja za pola pesme baš svaki put kad me neko pozove da dolazim.

Autor: N.B.