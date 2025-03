Evo kojim se poslom Ilda Šaulić bavila u Americi: Pevačica progovorila o svemu, pa otkrila da li se njenoj naslednici svideo životu u dalekoj zemlji

Posle tragične smrti kralja narodne muzike Šabana Šaulića 2019. godine, porodica je odlučila da učini sve što je u njihovoj moći da zaštiti ime i autorska prava ovog velikog umetnika.

Njegova naslednica Ilda Šaulić je u jednom intervjuu govorila o koracima koje su preduzeli kako bi osigurali prava na pesme koje je Šaban izvodio. Osim toga, pevačica se dotakla i svoje teniserske profesije i života u Americi, a razgovor je počeo pitanjem o nedavnom koncertu u čast njenog oca.

- Prelepo veče je bilo. Ja sam to gledala iz publike. Bilo je jako emotivno, sledeći koncert je u Čačku i to će biti na jesen. Šabac se podrazumeva, a i Niš. Imamo razne planove.

Koliko uživate u nastupima?

- Ja izuzetno volim muziku i volim da pevam i nastupam. Mnogo prijatelja dođe kad nastupam u Beogradu.

Šta je presudilo da na ovom nastupu dođete u odelu?

- Serija "Seks i grad". Danas sam gledala tu seriju i dobila inspiraciju. Ja sam obožavala Keri, ali ne mogu da se poistovetim s njom. Obožavam ceo koncept tih serija i filmova.

Verujete li u astrologiju?

- Sigurno tu ima dosta stvari koje mogu da se poklope, ali ja se u to ne razumem. Sad je taj neki retrogradni u ovom mesecu, ali meni je bilo lepo. Ušla sam u studio, možda bude i neke saradnje.

Uskoro idete u Ameriku. Je li teško živeti na dve adrese?

- Ja volim Ameriku. Mi smo tamo u jednom malom mestu i divno nam je. Provodimo mi vreme tamo, ali ja bih volela da to bude malo duže. Ema se super snalazi tamo, odlično govori engleski i jedva čeka leto da otputuje. Ali baza nam je ovde zbog nje. Porodica, škola, prijatelji.

Vi ste se u Americi bavili tenisom, bili ste trener.

- Bila sam pre nekoliko godina. To su kod mene dve krajnosti. Pevanje i sport. To je mnogo lepo iskustvo, volim rad s decom i možda u nekim kasnijim godinama budem radila nešto s njima. Da li tenis ili nešto drugo, videćemo. Stroga jesam, ali tako mora da bi se naučilo.

Trebalo vam je pet godina da zaštitite delo svog oca?

- Moja sestra Sanela se temeljno bavi svim onim što se tiče našeg oca, ali tu ima mnogo stvari koje moraju da se dovedu u red što se tiče njegovih pesama i izvođenja. Svašta nešto tu ima što nije rešeno, polako to sve ide svojim tokom i mislim da ćemo uspeti da sve ono što se tiče našeg oca zaštitimo, zato što je on ostavio mnogo toga kvalitetnog, najboljeg iza sebe. Ne treba to drugi da zloupotrebljavaju. Ima mnogo umetnika koji su vrhunski i koji bi to trebalo da urade.

Autor: N.B.