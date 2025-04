Ona se izvrišti, a ja se pokunjim: Ljuba Perućica otvorio dušu o odnosu sa suprugom Katarinom, izneo šok detalje njihovog braka

U novom izdanju emisije Magazin IN, voditeljka Sanja Marinković ugostila je Izvorinku Milošević, Gocu Tržan, Ljubu Perućicu, Jelenu Kostov, Danijela Alibabića i Aleksandru Vasković.

Tokom emisije voditeljka Sanja Marinković je pokrenula temu o tome šta cene kod svojih supružnika.

- Ne mogu da odredim najviše cenim. Moja supruga i ja smo vrlo slični. Imamo iste prohteve i želje. Nismo imali problem u komunikaciji od starta. Ona je bila ono što jeste, ja takođe. Najviše cenim to što je ona u sekundi iskrena i ona tad mora da iskali to što ima. Ona se tad izvrišti, a ja se pokunjim. Ja ne umem da se svađam ,nego tad ućutim. Prvo se povučem, pa kad skupim hrabrosti kažem to što imam - rekao je Ljuba kroz smeh.

- Ja kod moje supruge volim najviše to uvek znaš na čemu si sa njom. Ali isto tako ume da kaže "Sećaš se onog pre tri godine" - počeo je Danijel.

- Kod mene se to u sekundi rešava - dodao je Ljuba.

- Najviše volim to kod nje što stičem utisak kako godine prolaze da me mnogo više voli nego što ja volim sebe. Čuva me na svaki mogući način, više nego što ja čuvam sebe - istakao je Danijel.

- Muškarci ljubav percipiraju kroz pažnju, brigu i poštovanje. Mi volimo da su romantični i da nam kažu da smo lepe. Njima je važno da ih poštujemo i brinemo o njima, tako osećaju ljubav - dodala je Goca.

- Kaća se mnogo više brine o meni nego što se ja brinem o njoj. Ona je baš stub kuće - zaključio je Ljuba.

Autor: A.Anđić