Plašim se za njega: Izvorinka Milošević otvorila dušu o tome koliko joj je bilo teško odgajati sina sama, otkrila zašto toliko brine o njemu

U novom izdanju emisije Magazin IN, voditeljka Sanja Marinković ugostila je Izvorinku Milošević, Gocu Tržan, Ljubu Perućicu, Jelenu Kostov, Danijela Alibabića i Aleksandru Vasković.

Voditeljka Sanja Marinković je pokrenula temu o tome šta ste govorili posmatrajući svoju decu, šta biste voleli da ne budu ili budu.

- Samo da ne budu emotivni kao ja. Jer ja idem sa svojim emocijama u ozbiljnu katastrofu - ispričala je Jelena.

- Ja bih najviše voleo da moje dete ima talenat za muziku. Baš bih se posvetio - istakao je Ljuba.

- Ja sam baš suprotno. Ne bih volela da moje dete ima talenat za muziku. Hvala Bogu mi se ostvarilo. Kao žena u ovom poslu ne bih volela da mi se dete bavi muzikom. Ne bih mogla da gledam kako moje dete prolazi kroz to. Mediji i ponižavanje žena na svakom mogućem koraku je za mene bila grozna. Želela sam da nikad ne bude nepromišljena, brzopleta i laka na jeziku kao ja, i hvala Bogu i to mi se ostvarilo - rekla je Goca.

- Ja sam morala da budem racionalna u vaspitanju Davida. On je ostajao sam. Izrastao je u preozbiljnog i preodgovornog. Završio je dva fakulteta. On je takav, jako ozbiljan, preozbiljan. Ali to nije dobra osobina, biti preozbiljan i preemotivan. Uvek se kao majka plašim. Jao ne daj Bože, zašto je takav, napet?! Izrastao je u stamenog čoveka - objasnila je Izvorinka.

- Koje osobine treba da ima roditelj da bi bio najbolji na svetu - bilo je pitanje za decu.

- Trebao bi da ima samo jednu emociju, to je radost, da se svi radujemo - rekla je ćerka Aleksandre i Bojana.

- Svaki roditelj se trudi da bude dobar roditelj. Niko nije najpametniji. Ko misli da je najpametniji je totalna bu*ala. Neko ko misli da je najbolji roditelj na svetu sigurno greši. Svi smo grešili i grešićemo. Ako sam nešto naučila iz roditeljstva to je da kažeš izvini i oprosti - ispričala je Goca.

Autor: A.Anđić