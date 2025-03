KAŽU MI DA PRESTANEM DA SLIKAM PSA I RODIM DETE: Mnogi ne znaju da se Edita susreće sa ovakvim problemom, pevačica sve iznela javno

Otvorila dušu!

Pevačica Edita Aradinović ne krije da je imala brojne faze u životu koje su je očvrsnule, zbog kojih je sazrela, a zbog kojih je često i bila muškarac, a ne žena.

- Mnogo puta sam bila muškarac, s tim da ne gledam na to danas kao na tragediju i ne žalim za tim periodom, jer sam na tom putu otkrila mnogo toga lepog.

Od svoje 30. godine sam počela drugačije da gledam na svoju ženstvenost i te stvari koje sam napravila, a mnogo toga sam uradila sem što sam pevačica. Rekla bih da moje sazrevanje dolazi sporo, ali temeljno. U meni ono najbolje bude iskreni i spontani ljudi, ne volim taktičare i manipulatore.

Posle brojnih nedaća i problema sa kojima se suočila, danas je kako kaže, veoma srećna.

- Jako sam srećna, presrećna. Nemam više tu patnju u sebi, a uvek sam je nosila sa sobom. Za mene je sreća stanje uma, ali to je za mene svakodnevna borba. Probudim se, pa budem besna, ogorčena, pa me nešto iznervira, 100 puta moram sebe da prevaspitam.

Najčešće zbog brzine života nismo kocentrisani na ono što radimo. Često gledam slike na telefonu i vidim nešto što je bilo pre šest meseci i kažem sebi: “Vidi kako sam ovde bila lepa, a nisam bila toga svesna. Sijala sam, a osećala sam se loše. Ovaj period života mi je bio lep, a ja sam ga uništavala tom svojom maglom koju sam ja pravila, niko drugi nego ja“ - prisetila se Aradinovićeva.

Edita ne krije da su česta pitanja ljudi iz njene okoline kada će se udati i roditi decu, što je, priznaje, često zaboli.

- Ja sam emotivna i ranjiva, ali ja dopuštam da me ljudi pitaju kad ću da se udam i to se jako često i dešava, a naročito kada okačim pse, onda mi pišu: “Hajde prestani da kačiš pse, rodi sebi dete”. Imam i ljude iz bliskog okruženja koji meni to govore, ja verujem, iz najbolje namere, ali to su neosvešćeni ljudi i onda ne mogu ni da im zamerim. Stalno kukam kako sam ja prevarena, ali nije tako, zrači onako kako treba da privučeš - rekla je Edita.

S obzirom na to da je u jednoj od svojih izjava rekla kako je “najgore kad voliš lošeg čoveka”, sada je pojasnila svoje reči.

- Bila sam povređena, pa sam želela da mene neko spase, dok nisam shvatila da sebe samo možeš sam da spaseš. Nisam imala tu sreću da istrajem u ljubavi, a uvek sam zamišljala kako ću ja sa 25 da imam troje dece kao moja majka. Ali to je zato što ja nisam spremna, treba još mnogo toga da ispravim, da sazrim, ne bih volela da imam toliku odgovornost. Dete, porodica i brak su velika odgovornost - kaže ona i dodaje:

- Ja sam jako nesigurna, uvek sam želela da mi neko kaže koliko ja vredim, jer ja to sebi nisam umela da kažem. Ne pristajem da me neko voli tako što će da mi kupuje torbice ili što će da mi kaže “Volim te najviše na svetu”, a ništa ne čini po tom pitanju. Ne krivim ja tu osobu zbog toga, to je njegov maksimum, a to je moj minimum - ispričala je Edita za Televiziju E.

Autor: M.K.