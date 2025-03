Njen menadžer tvrdio da je sve bio marketinški trik!

Biznismen Dejan Dragojlović 2001. godine kupio je sve karte za koncert Goce Tržan u Sava Centru, kako bi njegova tadašnja devojka pevala samo njemu.

To je bilo sve o čemu se pričalo tih dana, a posebno onda kad se nakon ove situacije oglasio njen bivši menadžer Gane Pecikoza, pa izneo tvrdnju da je "koncert za jednu osobu" bio marketinški trik.

Međutim, pevačica je jednom prilikom i sama progovorila na tu temu.

"To je uradio neko za mene. Za mene kao ženu"

- Da je to istina mislim da je novinarski posao da odeš u Sava Centar i da pitaš kada su sklonjene karte za Sava Centar. Za prvi dan. Karte za prvi dan Sava Centra sklonjene su dva dana posle zakazivanja koncerta. Toliko o marktinškom triku. U tom trenutku ja sam izdala album "Želim da se promenim". Radila sam utorak, sreda, četvrtak, petak, subota i uopšte mi nije bio potreban nikakav marketinški trik. To je uradio neko za mene. Za mene kao ženu - objasnila je Goca jednom prilikom.

Goca i Gane Pecikoza prekinuli su saradnju nakon njegovih izjava o navodnom marketinškom potezu pevačice. Inače, Pecikoza je Goci bio menadžer, ali i kum.Dragojlović je, s druge strane, privukao ogromnu pažnju medija kada je kao vlasnik jedne firme uhapšen u okviru akcije "Kraba", a godine 2016. Dragojlovića je sud oslobodio .

"Opet bih ponovila brak s Ivanom da bih sada imala nju"Inače, pevačica već dugi niz godina uživa sa mlađim partnerom Radomirom, a Goca u prvom braku sa Ivanom Marinkovićem dobila je ćerku Lenu, a svojevremeno je istakla da se ne kaje zbog tog braka jer je sa njim dobila naslednicu.

- Neke pogrešne odluke su bile tu da bi se meni neke stvari desile. Ako misliš na moj prvi brak, meni apsolutno nije žao što se to desilo. Ja danas iz tog braka imam svoje dete. Ja bih svaku tu grešku ponovila opet da bih sada imala nju. Možda da tada to nisam učinila, sada ne bih imala nijedno dete. Kada sam izašla iz jednog očajnog braka, iz izuzetno teške veze, upoznala sam Radomira. A zamisli da sam ostala zarobljena u toj prošlosti, i da sam razmišljala da li je i on takav - bila je iskrena Goca u "Premijera-Vikend Specijal".

Autor: M.K.