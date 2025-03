Četvrta supruga legendarnog Tome Zdravkovića, Gordana Zdravković, koja je sa pevačem bila 18 godina, često je govorila u javnosti o njemu i njihovom životu i tako čuvala uspomenu na čuvenog pevača.

Toma se godinama borio sa opakom bolešću, a svoju borbu izgubio je u 53. godini. Goca je jednom prilikom ispričala da je on živeo punim plućima ne obazirući se na bolest.

- Nikada nije mogao da zamisli sebe da bude hendikepiran. Govorio je ako treba da ostanem bez nekog organa, neću da živim. Hoću da živim ovako kako želim, pa to bilo godinu ili dve. Da nije nastavio da pije, možda bi živeo još. Ali i udes koji je imao sa autobusom je dodatno doprinelo svemu. Tada su mu izvađeni bubrezi. Trebalo je da ide na dijalizu i sve se poremetilo - ispirčala je Gordana.

- Jako je voleo da živi. I nije do zadnjeg dana verovao da će da umre. Poslednjih nekoliko dana pre nego što će da umre, govorio mi je: "Molim te, ako mi se nešto desi, uzmi dete i idi odavde". Te godine kada smo se vratili ovde, mislim da je živeo punim životom, bez obzira na njegovu bolest. Deset godina je bio potpuno zdrav - pričala je Goca za "Blic".

"Život sa njim je bio konfuzan, jako malo je pričao"

Ona je jednom u medijima istakla da život sa njim nije bio iole lak, te da je radila sve kako bi se uklopila u njegov način življenja.

- Život sa Tomom nije bio lak, ali nije bilo ni teško. U početku je bilo veoma konfuzno. Imala sam 25 godina kada smo se upoznali, a on je bio 12 godina stariji. Bio je oformljena ličnost i morala sam to da prihvatim. Nisam htela da ga menjam. Morala sam da se uklopim u njegov život. On je bio čovek koji je jako malo pričao, morala sam sama da dolazim do rešenja i saznanja šta voli i šta ne voli – rekla je Goca i dodala:

- Bio je nepoverljiv, stalno je imao sumnje. Počela sam da ga shvatam tek kada mi je rekao: Sve što možeš rukom da dotakneš, to nije vredno, to nije život. Govorio je da mu je isto da li živi u palati ili u sobici. Stalno je bio na ivici. Tražio je slobodu. Pitao bi: Zašto ljudi moraju da imaju vozačku dozvolu? Govorio bi mi: Nemoj da čekaš da nešto završiš da bi živela, živi svakog trenutka.

Autor: M.K.