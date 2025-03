RALE SVE ČINI ZA ANINU LJUBAV: Evo šta će kompozitor sad uraditi za pevačicu

Pevačica odlučila da krene na turneju po Srbiji, a sve što se bude dešavalo na putu od Beograda do određenih destinacija, kao i na koncertima, biće zabeleženo kamerom i prikazano kao poseban projekat.

Ana Nikolić i Goran Ratković Rale imaju velike planove, u čiju realizaciju će krenuti uskoro. Kako Kurir saznaje, ljubavni partneri uveliko rade na pevačicinom novom albumu, ali i na pripremi dokumentarnog filma o "devojci od čokolade".

Idejni tvorac je naravno Rale, koji je preuzeo Nikolićkinu karijeru u svoje ruke, a Ana se u potpunosti složila sa njegovom idejom i aminovala rad na projektu.

Pevačica je odlučila da održi turneju po Srbiji, gde će obići brojne gradove, u kojima će održati koncerte, a sve što se bude dešavalo na putu od Beograda do određenih destinacija i na samim nastupima biće zabeleženo kamerom. Sve to će biti upotrebljeno za dokumentarac o muzičkoj zvezdi, ali će biti i segmenti iz njene prošlosti. To i ne treba da čudi jer je Nikolićeva, otkako se pojavila na muzičkoj sceni, privlačila pažnju, a njen život je svakako za film.

O tome je jednom prilikom govorio i sam Rale:

- Ana je najzanimljivija osoba koju sam upoznao. S jedne stane je vedra, vesela, prezabavna, a ume i te kako da bude nezgodna. Ona je neverovatna kao osoba, talentovana za muziku i stvaralački rad. Sa Anom nikad nije dosadno. Imamo velike planove i idemo korak po korak - rekao je Ratković, između ostalog, u intervjuima za medije.

Nikolićeva je svoj put ka uspehu započela još u tinejdžerskim godinama. Malo je poznato da je Ana, pre nego što je postala poznata, radila kao konobarica kako bi finansijski podržala sebe i svoje izlaske. Upravo će u dokumentarcu biti prikazano i kako je izgledao njen život od najranijeg detinjstva.

Oni koji su upoznati sa ovom idejom, kažu da je velika inspiracija za ovaj projekat Lepa Brena, koja je pre nekoliko godina objavila dokumentarac "Zar je važno da l' se peva ili pjeva", koji je pratio njen istoimeni album. Ani je Lepa Brena odmalena bila uzor i njen život i rad i te kako ceni.

- Ona je diva, zvezdetina, kad sam bila mala, ja sam, isto kao mnoge, gledala njene filmove i divila se. Svi smo hteli da budemo kao Lepa Brena. Možda ne treba da pevam o ličnim stvarima u pesmama. Godinama me jesu povređivali, ali samo me ranjavaju, jer ljudi ne znaju da pucaju, bili su neki amateri. A ono što ja upravo volim jeste kad neko to radi kako treba - istakla je Ana tokom jednog gostovanja na televiziji.Kako dalje saznajemo, u dokumentarcu biće prikazana i ljubav između kompozitora i pevačice. Na taj segment će biti stavljen poseban akcenat.

Autor: M.K.