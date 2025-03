Ružno, sramotno, nedopustivo: Žiri Zvezda Granda u rasulu nakon neviđene svađe: Viki žestoko udarila na koleginicu

Drugačija i originalna, takmičarka Anja Mihajlović iz tima Đorđa Davida razoružala je članove žirija nastupom u trećem krugu “Zvezda Granda“.

Nakon što je maestralno kako pevački tako i scenski izvela numere “Mili moj“ od Severine i “Pomračenje sunca“ Lepe Brene, žiri ju je nagradio sa maksimalnim brojem glasova i prolaskom u četvrti krug takmičenja.

Anja je videvši rezultat nekoliko puta izgovorila “Bože hvala ti“ a zatim svom mentoru Đorđu Davidu slala poljupce.Sa Anjom je scenu delio markantni Elvis Mešinović iz Vikinog tima, a koji je osvojio pet glasova podrške nakon što je izveo pravi narodnjački repertoar po kome je i poznat u ovom takmičenju.

Evisova mentorka odmah se pobunila što njen takmičar nije dobio šesticu, pa vikala na Mariju Šerifović, čije je glas izostao da bude nerešeno.

–Stvarno nije fer!– vikala je Viki.

Sa njom se složila i kuma Ceca, koja je smatrala da su oboje bili fantastični, dovoljno za direktan prolazak u naredni krug.

–Trebalo je da gledamo natpevavanje između njih dvoje. Bili ste sjajni, Anja ti si pravi performer, bravo devojko. Što se Elvisa tiče, pravi narodnjak i veseljak, uživala sam– dodala je Ceca.

Miligram je međutim bio kontra mišljenja te izjavio da mu je drago što je rezultat 6:5, jer je razlika u nastupu bila očigledna.

-Elvise, bio si sjajan, ali ono što je Anja izvela i pokazala, ova vrsta nekog profesionalizma…Morate se svi složiti, bilo je nesvakidašnje, a Marija je podvukla tu crtu. To ne umanjuje Elvisa, bio si odličan– rekao je Miligram.

Bosanac je takođe Anjin nastup okarakterisao kao veseo i dramatičan, a njeno pevanje u prvoj pesmi ocenio kao fenomenalno. Međutim, ipak nije odoleo a da ne iskritikuje pojedine delove njenog nastupa.

–Budi ti erotična na svoj način, ne moraš imitirati original do te mere. A druga pesma, Brenina, bilo je ništa! Nikada više neću dati glas za takvo pevanje. Što se Elvisa tiče, nisi se sastavio intonativno, šta će ti trileri kod Halida? Biraj sebi prikladne pesme, ti si tenor malo viši, i biraj ono što ćeš izneti lepo– obrazložio je Boske.

Iako Bosanac uglavnom ima drugačije mišljenje od svojih kolega, ovoga puta Snežana Đurišić mogla je samo da se složi sa njim i podrđži ga u iznetim stavovima.

–U drugoj pesmi Anja, stvarno je bilo…nešto na dole..U prvoj si nas lepo zabavila ali ja više volim da slušam pevanje, ali okej gledam i ja. Kandidat broj dva, imao si te greške, pa ste mi bili ujednačeni, ali evo oba glas si sa srećom– kratko je poručila Snežana.

Red da komentariše došao je i na Mariju koja je Elvisa uskratila za svoj glas, te je izjavila da se svoje odluke drži čvrsto i da ne želi ikome da se pravda.

–Bio je dobar i Elvis, ali uzimajući u obzir upotrebnu vrednost ovih kandidata, tas svakako pada na Anju. Zašto? Zato što je bila svoja, držala pažnju, pokazala ženskim kandidatkinjama kako se može biti seksi a ne vulgarno, program usaglašen sa njenim znanjem, greška je bila, pa? Elvise dobar si bio, ali baš me briga kako ko glasa, ne pravim proračune, porešio si nekoliko puta, pevao kroz nos, intonativno nestabilan, i ne znam kako da uporedim ta dva– rekla je Marija.

Nakon njenog izlaganja Dragan Stojković Bosanac pitao se kako je Marija u prethodnom duelu dala glas za oba kandidata, jer prema njegovom mišljenju nisu bili ništa drugačiji u odnosu na ove kandidate.

-Marija, mrzim dvostruke aršine! Glasaj ti uvek ovako, nemam problem sa tim, i ne kažem da tu nema istine ali problem leži u tome što nije fer da u jednom slučaju kad nešto ne valja glasš ovako a u drugom onako- vikala je Viki vidno uznemirena.

Mara je na to odgovorila da Viki ima problem što sve doživljava mnogo lično, kao da se ocenjuje ona a ne takmičari.

-Kako osećam tako glasam, nema kalkulacije! Ljudi nema, baš me briga, neka bre ispadnu svi sada, svi do jednog ako to zaslužuju– vikala je Mara na šta se Viki ponovo nadovezala:

–Ti kalkulišeš ali samo kada tebi odgovara!

Bekuta je tada prekinula raspravu rečima da je sramotno i nedopustivo da na ovakav način skrnave Anjin uspeh i da je ružno što joj kvare pobedu, na šta je Viki odgovorila da ona ne osporava Anju, koja je definitivno zaslužila taj broj glasova.

–Ma zaslužila je i dva puta toliko, ne radi se o tome. Ana ovo nije tvojih pet minuta, neću da se ubeđujem sa tobom i nevažno mi je šta ćeš ti reći– dodala je Violeta.

–Nije za šest, ispadao si iz ritma, dala sam ti glas podrške ali ovde je večeras blistala Anja i zasluženo osvojila šest glasova-zaključila je Ana.

