Poznata influenserka Sara Damjanović, poznatija kao SaraTKD, oglasila se i otkrila da njena sestra Anja ima ozbiljan problem.Kako je navela u svom obraćanju od pre nekoliko dana, njena sestra ima ozbiljnijih zdravstvenih problema.Naime, njih dve su otputovale u Dubai, gde su zbog poslovnih obaveza boravile neko vreme, međutim, Sainoj sestri se stranje pogoršalo.

- Snimam vam ovaj video kako biste znali zašto Anja u narednom periodu neće biti u videima sa mnom. Ona se vratila u Srbiju. Zapravo nas dve kako smo stigle ovde, njoj je imunitet nešto bio poljuljan, bio je poljuljan još u Srbiji i ovde je krenuo da se pogoršava. Otišle smo u bolnicu i oni su njoj bukvalno prepisali nekakve lekove za alergiju, za nos, za grlo, a ona taj problem uopšte nema...

- Ona je imala više kao kašalj, bol u plućima, imala je blage aritmije srca, ne znam zašto. Ja sam doktoru, dok smo bili u ordinaciji s njim rekla, da lekove koje prepisuje su slabi i da, ako može, ona dobije injekcije. On me je na to pogledao i bio u fazonu, ma nije to ništa strašno za 4 dana kao nova. Za 4 dana njoj nikad gore, katastrofa. Bilo je negde oko 10 uveče, ja sam tad već zaspala, ona je popila svoje lekove i tu terapiju i probudila me u 1 sat posle ponoći da mi kaže da ima kratak dah, da ne može uopšte da diše normalno. Nas dve smo otišle u bolnicu i oni su joj dali infuziju i inhalirali je.

- Inače, ne volim da pričam o cenama, ali u ovom slučaju vam pričam o cenama zbog upoređivanja. Oni su bukvalno taj mali pregled naplatili 500 evra, a uradili nisu ništa. Ja sam otišla do apoteke, doktor joj je prepisao ponovo neke gluposti...

- Na kraju odemo da izvadi krv i vidim njene rezultate, pošaljem našem doktoru u Srbiji i čovek je bio u šoku te rekao da treba da bude na minimum dva antibiotika. Ja sam odmah uzela karte za Srbiju. Ujutru smo se probudile i ja pogledam, na sve to njoj je krenula da otiše glava oko vilice. Njoj je krenuo da izbija umnjak...

Autor: M.K.