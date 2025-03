Nije prodala nijednu kartu za nastup: Težak početak naše pevačice, a danas njene pesme svi pevamo

Nije joj bilo lako!

Danijela Martinović (53), svojevremeno je u jednom emisiji ispričala da joj se u karijeri dogodilo da ne proda ni jednu jedinu kartu za svoj nastup.

- Bio je jedan disko klub u blizini čini mi se Siska, gde sam imala apsolutno rekordnih nula prodatih karata. Nikad to ne bih promenila, jer je to sve taj put, koliko je to sve zapravo čudno bilo, a nekoliko meseci nakon toga počeli su se događati "Zovem te ja", "Ide mi, u životu ide mi", "Što sam ja, što si ti", "Neka mi ne svane", nakon toga se onda stvarno sve nekako zakotrljalo - otkrila je Danijela Martinović u emisiji "Special Happy Show".

Pevačica je tada priznala da su u klubu bili samo konobari i da nije izašla na scenu jer je videla da nije bilo nijednog čoveka u publici.

Kako kaže, i dalje se šali na svoj račun, a ta životna situacija joj je samo dala vetar u leđa da bude još uspešnija.

- Ne, bili su samo konobari. Otišla sam kući kada smo videli da neće niko doći, ali moram reći da nisam imala stres, strah, neku neizvesnost. Kasnije smo se čak šalili na taj račun i došli do pouke - nikada ne treba odustati u životu, apsolutno nikada - zaključila je Danijela tada.

Podsetimo, nakon raskida sa Petrom Grašom, pevačica Danijela Martinović uplovila je u vezu sa Josipom Plavićem, bivšim kriminalističkim inspektorom.

Autor: N.B.